بوتفليقة يدعو إلى مضاعفة المساعي السياسية لحل النزاعات

لاسيما في العالم العربي والاسلامي

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس بالجزائر العاصمة، إلى مضاعفة المبادرات والمساعي السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات التي يشهدها العالم العربي والإسلامي.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة إلى المشاركين في الطبعة الـ18 لأسبوع القرآن الكريم، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي: “إن دماء المسلمين تزهق في جل ربوع أمتنا العربية الإسلامية وسفك دماء المسلم عند الله عز وجل من أعظم المحرمات وأكبر الجرائم، وهي أول ما يسأل عليها الإنسان يوم الحساب”.

وأضاف رئيس الدولة أن “دماء المسلمين تزهق اليوم في قطر الجارة شقيقتنا ليبيا وفي اليمن وسوريا والعراق وأقطار أخرى من العالم العربي الإسلامي”، مشيرا إلى أنه “أمام هذه المأساة يجب علينا نحن المسلمون أولا أن نضاعف المبادرات والمساعي السياسية والدبلوماسية لحل هذه النزاعات”.

واستطرد قائلا: “علينا نحن المسلمون، أبناء الأمة العربية الإسلامية، أن نحتكم إلى تعاليم ديننا الحنيف وأن نرفع عاليا رسالته السمحة كمساهمة منا في بت روح الرحمة في القلوب والسكينة في النفوس والأمن والسلام في الميدان والعدل والإنصاف في حلول المشاكل والوحدة بين أبناء أمة واحدة موحدة بكتاب الله عز وجل”.

وزيادة على صون صورة الإسلام في العالم، أكد الرئيس بوتفليقة أنه تقع “على أبناء أمتنا كذلك مسؤولية بدنية من منطلق مراجعنا الروحية والمفاهيم الإنسانية أو واجب الحفاظ على أبداننا”، مبرزا أن “هذا الواجب يكمن في اعتناق واعتلاء نداء الرحمة ونداء التوحيد ونبذ العنف ورفض استعمال ديننا السمح الحنيف بأي طريقة كانت في ارتكاب هذه الجرائم النكراء والمكائد الخسيسة”.



ق.ث