بوتفليقة يدشن خط السكك الحديدية الكهربائـــي زرالــدة – بئر توتــة

بالإضــافـــة إلــى المــدينـــة الجديــدة سيــدي عبـــد اللـــه

دشن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بمناسبة الذكرى الـ56 للمظاهرات التاريخية 11 ديسمبر 1960، خط السكك الحديدية الجديد الرابط بين بئر توتة- زرالدة، وكذا المدينة الجديدة سيدي عبدالله.

قد جرى حفل تدشين هذين المنشئتين بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات برئاسة الجمهورية, ويضم خط السكة الحديدية الجديد والمزود بطريق مزدوج مكهرب وعدة منشآت فنية خمس محطات، وهي بئر توتة وتسالة المرجة وسيدي عبد الله وجامعة زرالدة ومدينة زرالدة، وتقدر طاقة النقل الخاصة بهذا الخط ب 50000 مسافر يوميا.

وتتوفر المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على خمسة أقطاب، منها قطب عمراني وآخر تكنولوجي وتضم 45000 سكن من صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي سيتم عن قريب تسليم 20000 وحدة منها, وتتربع المدينة على 7000 هكتار منها 3000 مخصصة للتعمير، وبلغ انجاز مشروع هذه المدينة الجديدة نسبة 75 بالمائة ليتم تسليمه كليا في 2018.وتعتبر الخرجة الميدانية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نهار أمس رابع خرجة له في أقل من شهرين،، حيث أشرف في منتصف شهر أكتوبر الفارط، على تدشين دار الأوبيرا بوعلام بسايح، كما أشرف شخصيا في الفاتح من نوفمبر الفارط على تفقد سير أشغال جامع الجزائر الأكبر الذي يعد ثاني أكبر مسجد في العالم العربي والأول في إفريقيا.وبحسب ما نقلته مصادر، مطلعة فإن الرئيس بوتفليقة برمج خرجات أخرى ميدانية الأسابيع القادمة، لتفقد وتدشين مشاريع تنموية أخرى خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي كقطاع السكن.

ربيع.م