بن شيخ يرفض العمل مع غريب ويريد منصب المدير

“العميد” بطلا شتويا بعد ثلاثية أمام بلعباس

تمكن زملاء بوقش من الفوز بالمباراة المقدمة عن آخر جولة من عمر مرحلة الذهاب أمام ضيفه اتحاد بلعباس، بفضل ثلاثية حشود، نقاش وبوقش، في مباراة كانت السيطرة فيها لأشبال مواسة، الذين تقدموا في الشوط الأول بفضل هدفي حشود ونقاش، ليضيف في بداية الشوط بوقش الهدف الثالث الذي قتل به المباراة، قبل أن يتمكن بوقلمونة من تسجيل هدف الشرف، قبل سبعة دقائق عن انتهاء الوقت الرسمي، وهي المباراة التي شهدت إقبال كبير للأنصار، ولكن التفتيش الصارم للأنصار ومنع القصر من دخول الملعب خفض من عدد الحضور، وأفسد العرس الذي كان مبرمجا بنهاية المباراة، رغم تتويج العميد باللقب الشتوي بعد مشوار كان متواضعا في البداية مع المدرب مناد، قبل أن تتحسن النتائج مع المدرب الجديد مواسة، الذي استطاع إحداث الوثبة النفسية المطلوبة، رغم أن اللاعبين لم يتحصلوا على مستحقاتهم منذ أربعة أشهر كاملة، بسبب رفض الشركة البترولية ضخ الأموال قبل عقد الجمعية العامة للمساهمين، المقررة في نهاية الشهر الجاري، والتي من خلالها يتم المصادقة على ميزانية الموسم الجاري، والتصديق على ميزانية العام الجديد التي ستعرف ارتفاعا بعشرة ملايير سنتيم مقارنة بالعام الجاري، حيث سيرتفع إلى 40 مليار سنتيم من أجل تسديد ديون الفريق، خاصة بعد ارتفاع كتلة الأجور إلى أكثر من خمسة ملايير سنتيم، وهو ما سيساعد الفريق على دعم التشكيلة في الميركاتو الشتوي، حيث كشف مواسة عقب نهاية لقاء بلعباس، أنه سيقدم حصيلته للمسؤولين، قبل الخوض في حاجيات الفريق والمناصب الواجب تدعيمها، حيث أكد بأن الفريق لا يحتاج إلى دعم كبير، وإنما دعم بعض المناصب بلاعبين أفضل من الموجودين في الوقت الراهن، والذي على بنائها سيتم إعداد قائمة المسرحين التي قد تضم خمسة أسماء على أقصى تقدير.

وبعيدا عن الإنجاز الرياضي، لا تزال الوضعية الإدارية يميزها الغموض، خاصة بعد اللقاء الذي جمع مدير الفئات الشبانية علي بن شيخ برئيس مجلس الإدارة زايد لعاج، الذي عرض عليه الانضمام إلى لجنة الاستقدامات، ليرفض بن شيخ العمل مع غريب ومواسة في هذه اللجنة، ليكشف بأنه لا يريد العمل في منتصف الطريق، خاصة أن الفريق يحتل المرتبة الأولى، ليكشف مصدر مقرب من بن شيخ، أن هذا الأخير يريد تولي منصب مدير الإدارة في حال تنحية غريب، حيث كشف بأنه يملك كل المؤهلات لخلافة غريب المغضوب عليه من طرف مسؤولي سوناطراك، هو المنصب الذي ينافسه فيه كمال قاسي سعيد، الذي يكون قد تلقى عرضا لتولي مهمة في الطاقم المسير للفر يق، حيث بدأت الترتيبات لتعيين مكتب مسير جديد بمناسبة السنة الجديدة.

سهيل.ب