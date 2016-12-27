بـابـا عمـي يقرّ بـــ “الرشـوة والفسـاد” فـي الجمـارك

قال إن الحكومة لم تخف أي معطيات عن الأزمة

فند، أمس، وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن “تكون الحكومة وهيئته الوزارية قد أخفت أي معطيات بخصوص الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، كاشفا أنها صارحت الشعب بالأزمة الاقتصادية”.

ورد بابا عمي في تصريح له، على هامش مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك على “ادعاءات بعض الأطراف السياسية، التي تؤكد أن الحكومة لم تصارح الشعب بوجود أزمة حقيقية تمر بها البلاد”، قائلا:”صارحنا الشعب بالأزمة التي تمر بها البلاد، ولم نخف أي شيء عنه”.

وأضاف بابا عمي، أن “الأرقام التي قدمتها هيئته في مشروع قانون المالية، سواء ما تعلق بعجز ميزان الصادرات بـ17 مليارا والأرقام المتعلقة بعجز الميزانية، خير دليل على أن الحكومة تمتلك، وقدمت كل المعطيات المتعلقة بالأزمة”، كاشفا أنه “يتعين على هذه الأطراف أن تدرس قانون المالية والتقرير التكميلي الخاص به الذي قدمته الوزارة، ومنه تفهم جيدا أنه قد قدمنا جميع المعطيات الخاصة بالاقتصاد، وإننا نملك كل المعطيات”، مؤكدا أن”الحكومة قد رسمت إستراتيجية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، هدفها تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الميزانية من 2016 إلى 2019، أين سيكون فيه تحسن كبير في تسيير الميزانية”. وأقرّ الوزير “بوجود الرشوة والفساد وسط موظفي وأعوان الجمارك”، مضيفا أن “إدارة الجمارك تعمل كل يوم على محاربة الظاهرة، كما أنها اتخذت إجراءات صارمة للحد منها، وقد قدمت العديد من الملفات أمام العدالة للفصل فيها، تتعلق بالفساد والرشوة المسجلة بالقطاع، وقال “في جميع البلدان وجميع المصالح، توجد الرشوة والفساد، لكن فيه إجراءات تقوم بها إدارة الجمارك لضبط هذه التجاوزات والحد منها”، كما رفض بابا عمي “وصف ما يحدث بقطاع الجمارك من فساد ورشوة بالجرائم”، معتبرا “إياها مجرد تجاوزات”، مشددا على “ضرورة أن تتطرق الصحافة إلى مختلف الجوانب المهمة والإيجابية بالقطاع، دون التركيز على ملف الفساد والرشوة فقط، ويرى أن الصحافة تركز فقط على الجوانب السلبية لا أكثر”.

لخضر داسة