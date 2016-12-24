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بعـث 16 مشروعــا سياحـيا مطلع السنـــة القادمة بعنابة

ديسمبر 24, 2016 أخبار محلية 0

بعـث 16 مشروعــا سياحـيا مطلع السنـــة القادمة بعنابة

قررت الوكالة الجهوية لتهيئة السياحة بعنابة خلال جلسة العمل التي جمعت مختلف الفاعلين في القطاع الأسبوع الماضي بعث نشاط 16 مشروع جديد بالولاية مطلع السنة القادمة تم إعداده من طرف لجنة خاصة بمتابعة ودراسة أكبر مشروع استثماري والذي من شأنه توفير 22 ألف منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين وحاملي الشهادات الجامعية، خاصة أن هذه المشاريع الجوارية فتحت شهية المستثمرين الخواص والأجانب، منهم المقصون من قائمة المسجلين من عمليات الاستثمار، إلا أن ذلك حال دون تجسيد مشاريعهم والتي بقيت حبرا على ورق. وقد تم إعادة عقد اتفاقية عمل معهم من أجل توسيع مجال الاستثمار في مختلف المجالات خاصة منها البناء والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب الوكالة الجهوية للتنمية السياحية، فإن 10 آلاف منصب عمل كان معطلا منذ سنة 2011 ذلك حسب نفس الجهة إلى التأخر في تسوية العقارات الموجهة إلى لقطاع الاستثمار السياحي. وعليه أعطى والي عنابة يوسف شرفة الإشارة الأولى من أجل مناقشة ملف الاستثمار بمناطق التوسع السياحي الكبرى وهي سيدي سالم بالبوني ووادي بقرات بسرايدي وشطايبي. وقد تم دراسة الملف مع مختلف الفاعلين في القطاع.
ومن المنتظر الانطلاق الفعلي في استغلال المنطقة الصناعية بعين الباردة والتي ستحول إلى قطب صناعي جديد وذلك بتخصيص 012 هكتار لإنجاز مؤسسات مصغرة مرفوقة بكل الضروريات. بالإضافة إلى تحويل منطقة مجاز الغسول  بعين الباردة إلى منطقة صناعية جديدة، من شأنها حسب الدراسة الأولية توفير ألف منصب عمل جديد للبطالين القادمين من المناطق المجاورة لبلدية عين الباردة بعنابة.


راضية العربي

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