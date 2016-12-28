بعد مسيرة مميزة .. عنتر يحي يعلن اعتزاله كرة القدم

سيشغل مدير رياضي لنادي “أورليون” الفرنسي

أعلن القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحي، أمس، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”إنهائه لمشواره الكروي بعد سنوات من العطاء في المستوى العالي، حيث يأتي القرار الذي اتخذه ابن سوق أهراس أياما قليلة، بعد إعلان زميله السابق في التشكيلة الوطنية مجيد بوقرة تعليقه للحذاء.

وكتب عنتر يحي على صفحته الشخصية “أسطر قليلة لا تكفي لوصف المشاعر التي أعيشها بخصوص إنهاء مسيرتي الكروية كلاعب”، وذلك بعد ساعات عن إعلان ناديه الفرنسي المتعاقد معه حتى نهاية الموسم كلاعب، عن تعيينه في منصب مدير رياضي للفريق في الفترة المقبلة.

وسيخوض اللاعب السابق لنادي “بوخوم” الألماني تجربة جديدة في عالم التسيير الرياضي مع متذيل ترتيب بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، الذي لم يلعب معه كثيرا هذا الموسم، ومع قدوم المدرب الجديد “ديديه أوليه نيكول” أسندت إليه مهمة جديدة ليخلف المدير الرياضي الذي تم تنحيته مع المدرب “أوليفيه فرابولي” لسوء النتائج.

وكان عنتر يحي، صاحب 34عاما مطلوبا لشغل منصب في الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول، لكن يبدو أن صاحب الهدف التاريخي في ملحمة أم درمان الشهيرة، يتطلع إلى التمرن في التسيير الرياضي ولا يستهويه التدريب، بدليل أنه لم يخض الدورات التكوينية التي خصصها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لمنح اللاعبين الدوليين القدامى الشهادات اللازمة لولوج عالم التدريب.

ولأن عنتر يحي، يملك سمعة طيبة وسبق له تشريف الكرة الجزائرية، يرتقب أن يشغل مسيرا في الهيئة الكروية الوطنية مستقبلا، مع العلم أن زميله السابق في محور دفاع “الخضر” مجيد بوقرة حصل مؤخرا على شهادة تدريب “كاف ب” وسيعزز الطاقم الفني لمنتخب “محاربي الصحراء” مع بداية السنة المقبلة.

وكانت تجربة البطل الجزائري الذي سيبلغ 35 سنة في 21 مارس المقبل والمعروف بـ” الغرينتة “مميزة، لكونه أسهم في رد الاعتبار للكرة الجزائرية على المستوى الدولي، حيث أسهم في تأهل “الخضر” إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، التي شارك فيها قبل أن يعتزل اللعب الدولي في الفاتح ماي 2012، حيث أراد الخروج من الباب الواسع ومنح الفرصة للاعبين الشبان في التشكيلة الوطنية.

ولعب عنتر يحي مع “الخضر” 53 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف، كما حمل شارة القائد في مونديال 2010، كما شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2004 بتونس، والتي عرفت وصول المنتخب الجزائري إلى ربع النهائي، وشارك أيضا في دورة انغولا عام 2010 والتي عرفت بلوغ “الخضر” الدور نصف النهائي.

ويعتبر عنتر يحي، المولود بفرنسا أول لاعب جزائري يستفيد من قانون البهاماس، الذي يمنح اللاعبين مزدوجي الجنسية الحق في اللعب لمنتخبات بلدانهم الأصلية عام 2004، وهذا بعدما لعب لمنتخب فرنسا في فئتي أقل من 16سنة وأقل من 18 سنة، وانطلقت مسيرته الاحترافية في فرنسا، أين لعب لفريقي “باستيا” و”نيس” قبل أن ينتقل إلى “بوخوم” ثم النصر السعودي ثم “كايزر سلاوتن” الألماني، مع العلم أنه مر عبر أكاديمية “إنتر ميلان” الإيطالي في صغره.

أحمد.ح