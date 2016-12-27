براهيمي سيلتحق بـ”الخضر” متأخرا

سيلتحق لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ياسين براهيمي، متأخرا بتربص “الخضر” الذي ينطلق يوم الأحد المقبل بالمركز التقني لكرة القدم بسيدي موسى إلى غاية 12 جانفي موعد السفر إلى الغابون، أين سيشارك في كأس أمم إفريقيا 2017. وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية برتغالية، أمس، فإن الجناح الأيسر لنادي بورتو سيكون معنيا بمواجهة”موريرانس” في البطولة البرتغالية المقررة يوم الثلاثاء القادم، مع العلم أنه عاد إلى التشكيلة الأساسية لفريق “الدارغاو” في الفترة الأخيرة، بعدما عاش تهميشا من قبل مدربه البرتغالي “نينو إسبيريتو سانتوس” .