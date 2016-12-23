بدلة عسكرية مميزة لأفراد الجيش في المستقبل

تعتزم مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، إطلاق مشروع لإنتاج بدلة عسكرية جديدة مميزة ومتطورة، تتضمن تقنيات تكنولوجية، تهدف إلى حماية ووقاية أفراد الجيش الشعبي الوطني من مختلف الأخطار، بحسب ما كشف عنه مصدر خاص .وبحسب مصدر عليم، فإن المشروع يدخل في إطار عصرنة واحترافية قوات الجيش الشعبي الوطني، وفق ما تتطلبه التحويلات التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث تم الانتهاء من دراسة وتصميم البدلة العسكرية، التي سيتم إنتاجها محليا في المستقبل، والتي تتضمن خوذة وحذاء عسكري وصدرية متطورتين مضادتين للرصاص وأنظمة رؤية ليلية ومعدات اتصال متطورة وبطارية طاقة.وصممت هذه البدلة العسكرية الجديدة ذات الوزن الخفيف، لحماية الجنود من التسممات وأخطار الإشعاعات النووية والبيولوجية، وصالحة للاستعمال في مختلف الأوقات سواء في البرد أو عند ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا أن البدلة العسكرية ستكون مزودة بتقنية تبرز الحالة النفسية للجندي ومعنوياته