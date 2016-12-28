اهتراء شبكة الطرق يعزل سكان عين نحالة عن باقي جهات تلمسان

الأمطار والسيول زادتا من تدهورها

لم يشفع لبلدية عين نحالة موقعها الهام والاستراتيجي على الحدود الإدارية بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان أن تحظى ببرنامج تنموي يليق بمكانتها وكرامة أهلها باعتبارها واجهة الولاية نحو عمق التراب الوطني.

والأكثر من ذلـــك أن البلدية هذه التي توجد في أقصى شرق عاصمة الولاية تلمسان وعلى بعد ما يقارب نحو 60 كيلومترا من هذه الأخيرة لم تحظ ببرنامج خاص لتهيئة الطرقات خلال السنوات الماضية، وساهم ذلك أكثر في عزلتها ورغم توفرها على شبكة طرقات تربطها بأقرب التجمعات السكانية المجاورة إلا أنها مهترئة خاصة الطريق الولائي رقم 6 والذي يربطها بعاصمة الدائــرة عين تالوت على مسافة نحو 18 كيلومترا وهو الشريان الوحيد الذي يمكن لساكنتها التنقل الى باقي جهات الولاية لا سيما مدينة تلمسان، خاصة أن هذا المحور مرتبط أيضا بالطريق الوطني رقم 7 الذي يعتبر أهم طريق وطني بأقصى غرب البلاد والذي يربط عـــدة ولايات، وتزداد صعوبة وتدهور الشبكات الأخرى وبشكل أكبر الطريق الذي يربط عين نحالة ببلدية حاسي زهانــة ومنها إلى سيدي بلعباس والذي رغم أن طوله لا يتجاوز 4 كيلومترات إلا أن المرور عبره يكاد يكون بمثابة المغامرة على الأشخاص والمركبات على حد السواء لا سيما أن هذا الطريق الذي يعود انجازه إلى الفترة الاستعمارية يعاني من تواجد حفر بعمق عدة سنتمترات تكاد تجاور الحفرة الأخرى مما يتسبب في وقوع حوادث مميتة لا سيما في فصل الشتاء مثلما هو الحال عليه في الفترات الأخيرة، نتيجة السيول وتراكم المياه والفيضانات وما الحادثة الأليمة التي وقعت منذ ثلاث سنوات فقط إثر انقلاب سيارة نفعية في فترة كانت تعرف فيه المنطقة تهاطلات مطرية معتبرة إلا واحدة من الحوادث الخطيرة التي مازال أهل المنطقة يتذكرونها باستمرار وإلي يومنا هذا وأدت حينها إلى هلاك ستة أشخاص من عائلة واحدة بما في ذلك الوالدان والأبناء الأربعة، إضافة الى تعرض المنطقة لعزلة تامة بمجرد تهاطل زخات من المطر لتقطع الطرق نهائيا وتعزلها عن العالم الخارجي ويزداد الأمر سوءا أيضا خلال تساقط الثلوج حيث تصبح عين نحالة أيضا بعيدة عن محيطها بما في ذلك أقرب التجمعات لها جغرافيا .



شقرون عبد القادر