انخفاض الدينار يشلّ تجّار “الكابة”

الإقبال على ألبسة “الماركة” يتراجع في الجزائر

عرفت المحلات التجارية والأسواق الجزائرية تراجعا كبيرا في رواج ألبسة “الماركا” بسبب انخفاض في قيمة الدينار بنسبة قدرها المختصون بـ30 بالمائة، لتعرف بذلك العملة الصعبة أعلى قيما لها الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أنشطة تجار “الكابة” الذين يعتبرون موردا أساسيا لألبسة “الماركا” بالنسبة للطبقة المتوسطة وحتى الفقيرة.

ومن خلال جولة استطلاعية بالعاصمة، وقفنا على بعض المحلات التي تقوم ببيع ملابس نساء ورجال ذات ماركات أوروبية، لمسنا تراجعا كبيرا لزبائن هذا النوع من الألبسة، على عكس الطلب الكبير الذي كان على الماركات التركية أو الصينية وحتى المحلية منها، وفي ذات السياق التقينا “سيد احمد” وهو صاحب محل لبيع الملابس الرجالية ويعمل في مجال تجارة “الكابة” والذي قال إن ألبسة “الماركة” لم تعد مطلوبة بكثرة، مرجعا سبب ذلك لغلاء السلعة المستقدمة من أوروبا، خاصة أن الجزائر تعيش في أزمة اقتصادية، فالزبون أصبح لا يقتني الملابس “الحرّة” بل يتّجه أكثر إلى الملابس المقلّدة .

ارتفاع الأورو عائق أمام التجار

واصلنا جولتنا إلى بلدية سطاوالي صادفنا “كريم” تاجر بمحل ملابس نساء، والذي قال إن الطلب على “الماركة” في الجزائر يكاد ينعدم، مشيرا أن “السلعة” غير موجودة وإن وجدت فهي مرتفعة جدا، بسبب ارتفاع الأورو، “فأنا عندما أذهب إلى فرنسا وأقوم بجلب السلعة اختار الماركات الرخيصة التي يشتريها الفقير هناك مثل زارا وآش. إي. أم لكي استطيع بيعها بسهولة ويستطيع الزبون اقتناءها من جميع الطبقات سواء كانت فقيرة أو غنية أو متوسطة.

كما أوضح تاجر “كابة” آخر صادفناه بنفس المنطقة، والذي يقوم ببيع ملابس رجالية، بأنه أصبح لا يستطيع الحديث إلى الزبائن وتبرير هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار، فثمن الحذاء الذي كان لا يتعدى 10 آلاف دينار ارتفع سعره إلى 12 ألف دينار، حيث قال “قررت توقيف هذا النشاط لغلاء السلعة، خاصة أن سلعتي أبيعها بأثمان رخيصة وهي موجهة للزبائن من الطبقة المتوسطة فلا يمكنني رفع الأسعار لأنها تنفرهم” .

هواة “الماركة” يغيّرون الوجهة

كما أن هناك الكثير من الشباب هم من هواة الموضة والحطة يفضّلون التوجه إلى “الكابة” لاقتناء ما يعجبهم من أحذية وألبسة في متناول الجميع وبأسعار معقولة الثمن، ولكن المواطن البسيط أصبح يلجأ إلى الأسواق الموازية لاقتناء منتوج محلي أو منتوج صيني من أدنى الدرجات ذات نوعية رديئة أو توجهه إلى الملابس المستعملة المعروضة من قبل تجار بسطاء .

ومن خلال جولتنا التقينا بشاب هو من عشاق “الماركة” الذي أكد في حديثه أنه يحبّ شراء سلعة “الكابة” لأنه لا يستطيع الشراء من المحلات التجارية الكبرى لارتفاع أسعار منتجاتها، مشيرا “كنت أشتري من “الكابة”، ولكن أصبحت وجهتي إلى محلات الملابس المستعملة لأن الحذاء الذي كان ثمنه 15 ألف دينار، ارتفع إلى 19 ألف دينار وأكثر، ولكن بمحلات الملابس المستعملة اقتنيه بـ 6 آلاف دينار” .

تجّار “الكابة” يستغلون موسم “الصولد”

وفي هذا الصدد، صادفنا سيدة تحضر ملابس تركية إلى الجزائر، والتي صرّحت في حديثها أنها تذهب خاصة في وقت “الصولد” أين تكون هناك تخفيضات، وتقوم باقتناء ملابس ذات ماركات رخيصة، حيث قالت “أشتري سلعتي من علامة “بري مارك” لأنها منخفضة مقارنة بالعلامات الأخرى، وهي علامة موجهة إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة بتركيا، فيما يعتبرها الجزائريون علامة جيدة وتلقى رواجا كبيرا”.

وواصلت محدثتنا كلامها بالقول إن أسعار الملابس التي تحضرها من تركيا يتجاوز عادة 20 أورو في سوق الجملة في اسطنبول، أين تشتري منذ سنوات سلعها لتعود إلى الجزائر وتبيعها بـ10 آلاف دينار على الأقل للقطعة الواحدة، وهو ما يعني مضاعفة ربحها فهي تسترجع بذلك ثمن التذكرة والإقامة في الفندق.

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار:

“انخفاض قيمة الدينار أدّى إلى تراجع الاستيراد”

قمنا بالاتصال برئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار للاستفسار حول نقص رواج ألبسة “الماركة” في المحلات والأسواق، والذي صرّح أن تراجع استيراد السلع الأوروبية خاصة مواد التجميل والألبسة والأحذية ذات الماركات العالمية يعود ذلك إلى انخفاض قيمة الدينار بأسواق الصرف والبنوك الجزائرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنتجـــات المســــتوردة إلى الجزائر، حيث أثّر ذلك على نشاط تجار “الكابة” وخاصة أنهم يقومون بجلب كميات محدودة مـــن الخارج ما يؤدي بهم إلى دفع تكاليف باهظة الثمن على مستوى الجمارك الجزائرية.

وأوضح بولنوار أن المواطن الجزائري تراجع مؤخرا عن اقتناء الماركات الأوروبية، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا، فلا يستطيع شراء الكماليات وترك الأساسيات فعوض أن يشتري “الماركة “ يقوم بتوفير لقمة عيشه خاصة مع الارتفاع المفرط في أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل والكهرباء، ولهذا أصبح المواطن يميل إلى السلع التي توزّع على نقاط البيع الموازية بأقل سعر حتى ولو كانت ذات نوعية رديئة.

كما أضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن الجزائر وقّعت شراكة صناعية مع المجمع التركي “تايبا” لقطاع النسيج في مجال الألبسة النسائية والرجالية التركية التي تحمل العلامة الجزائرية وتباع بنصف الثمن في السوق المحلية مقارنة مع الأسعار الحالية للماركات التركية المستوردة، ولكن هذا لا يكفي دولة بحجم الجزائر، تحوي 40 مليون نسمة، يحتاج إلى مصانع عدة للاستجابة لاحتياجات السوق، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأجانب يريدون الاستثمار في الجزائر لإنتاج الملابس والأحذية وقطاع النسيج ولكن يصعب عليهم ذلك، وهذا -أرجعه بولنوار- إلى أن البنوك الجزائرية غير مؤهلة إضافة إلى بيروقراطية الإدارة ومركزية القرار الاقتصادي التي لا تزال تمنع الاستثمار في بلادنا.



فاطمة الزهراء دهري