امرأة علـى رأس شبكة سـرقة تجهيزات العـروس الفاخرة

استعملت وثائق إدارية مسروقة محلّ تزوير

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان فتاة وثلاثة شبان الحبس بتهمة الانتماء لشبكة إجرامية، والمختصة في سرقة محلات كراء تجهيزات العروس الفاخرة بوسط مدينة تلمسان، والتي تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث لأمن ولاية تلمسان من تفكيكها ووضع حدّ لنشاطها.

تفاصيل القضية حسب ذات الجهات الأمنية تعود إلى الأسبوع الماضي بعدما تم توقيف ثلاثة عناصر من أفراد الشبكة تقودهم امرأة، حيث كانوا يقومون بكراء اللباس التقليدي من أصحاب المحلات باستعمال بطاقات تعريف مزوّرة ورخص سياقة مسروقة بعد نزع منها الصورة الشمسية الحقيقية ووضع مكانها صورتهم بطريقة محكمة واحترافية جدا، وبعد سلسلة من الأبحاث والتحريات التي باشرتها ذات المصلحة تم التعرف على المشتبه فيها وإيقافها.

ويتعلق الأمر بالمسماة (ف. ب) البالغة من العمر 30 سنة والتي كشف البحث في ملفها أنها مسبوقة قضائيا، وبعد استغلال المعلومات التي أدلت بها الموقوفة كشفت على تورط شريكيها في العملية الذين تم نصب كمين لهما من خلال استدراجهما إلى غاية إيقافهما والإيقاع بهما، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ز .ع) 18سنة والمدعو (ن. ف) البالغ من العمر 22 سنة وهو الآخر شاذ جنسيا ومسبوق قضائيا.

وبعد التحقيق، اعترف المشتبهان بهما بالجرم المنسوب إليهما وبتورطهما في الشبكة، كما تم تفتيش مسكن المسماة (ف. ب) حيث أسفرت العملية عن استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية مسروقة من أصحابها، متمثلة في بطاقات تعريف وطنية بالإضافة إلى بطاقة تأجيل الخدمة الوطنية وبطاقة الضمان الاجتماعي، وكذلك صكوك بريدية وبطاقات تعريف بنكية وبطاقات سحب إلكترونية خاصة بالبنك، ناهيك عن أجهزة محظورة منها جهاز نزع المسامير لتثبيت الملابس الذي يستعمل بالمحلات التجارية من أجل سرقة المحلات، وعلى إثر ذلك تم إنجاز إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم وقدم بموجبه أفراد الشبكة الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، والذي أحال الملف لدى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الحبس كل من المسماة (ف. ب) والمدعو (ز.ع) إضافة إلى المدعو (ن.ف) الحبس في انتظار الكشف عن أفراد آخرين يحتمل انتماؤهم إلى الشبكة.

شقرون عبد القادر