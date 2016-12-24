“الڤــندورة” القسنطينية امتداد الأندلس بمدينة الهواء والهوى

أحبّها الأجانب فسمّوها بجبة “الفرڤاني”

“جبة الفرڤاني” أو “ڤندورة” القطيفة تقليد متأصل بمدينة الجسور المعلقة قسنطينة تتوارثه الأجيال أبا عن جد، ليكون اللباس التقليدي الذي تحرص العروس على صناعته وارتداءه يوم حنّتها، إذ لا يخلو منزل بقسنطينة من جبة “الفرڤاني” فهو بالنسبة لأهلها ذو رمزية ودلالة على الأناقة والأنفة، فلا يمكن للعروس أن تستغني عنه في جهازها فيكون أول ما تبدأ تحضيره بالنظر إلى المدة التي تستغرقها عملية تطريزه من قبل الصانعين.

يعود أصل جبة “الفرڤاني” أو “ڤندورة” القطيفة وهي التسمية الصحيحة حسب الباحثين إلى القرن 10 و11 ميلادي وقدوم الأندلسيين لقسنطينة حيث كان الأندلسيون آنذاك يرتدون ألبسة رجالية من القطيفة ومطرزة بخيوط ذهبية تدل على الطابع الملكي لصاحبه، وبعد التعايش بين الأندلسيين والقسنطينيين واختلاطهم أخذت العادات في التلاحم والتمازج.

من ثوب رجالي أندلسي إلى لباس نسائي عريق

ومع ازدهار صناعة الألبسة الرجالية المطرزة أدخل الصانعون القسنطينيون آنذاك تعديلات عليها فكانت الفكرة بصناعة ثوب نسائي من القطيفة أو ما يعرف بالجلوة وتطريزها على النمط الأندلسي باستخدام الخيوط الذهبية التي تتميز بقابليتها لتخزين دون تغيير لونها ومن هنا الحفاظ على هذا الثوب الذي يرمز للسلطة لسنوات طويلة، خاصة وأنه آنذاك كان صنع ثوب واحد يستغرق حوالي السنة من الطرز، ومن وقتها أضحت جبة الفرڤاني أهم لباس نسائي بالمدينة، ولا يزال يتعايش مع أهلها إلى يومنا الحالي كلباس نسائي عريق حافظ على مكانته منذ الأزل.

دقة وإتقان وصناعة “الفرڤاني” لا تندثر

لا تزال صناعة “الڤندورة” القسنطينية منتعشة حتى أيامنا هاته، وأسعارها مرتفعة جدا إذ لا يقل سعر الواحدة منها 50 ألف دينار جزائري فما فوق، ومحلات بيع وصناعة الڤندورة متواجدة بكثرة وسط المدينة العتيقة في الأحياء الشعبية على غرار الفندق المعروف منذ القديم بتمركز حرفيي “الڤندورة” به، كما أن محلات شارع فرنسا المعروف بطابعه التجاري لا تخلو محلاته من لباس القطيفة بأشكالها وألوانها المميزة، فيما لا يزال توريث هذه المهنة من الأب لابنه، والبنات القسنطينيات محافظات على تعلم هذه المهنة والتي رغم تعبها تدر عليهم أرباحا معتبرة .

وتمر صناعة جبة “الفرڤاني” بثلاث مراحل أساسية حسب نوعية التطريز سواء ما يعرف بـ”الفتلة” أو “المجبود” وهي عبارة عن خيوط ذهبية ذات سمك معتبر، حيث يقوم الصانع لهذا النوع برسم القماش الذي يكون من نوع الجلوة والتي تستورد من فرنسا خصيصا، وبعد رسمه يتم شدّ قطع القماش إلى الفرڤافي إلى أن يصبح مستويا ومشدودا لمباشرة عملية التطريز وهذا النوع من التطريز يكون على شاكلة ما يسمى بالمرش في شكل أهرامات طويلة تمتد من أسفل اللباس إلى وسطه، كما تكون الرقبة مملوءة بالتطريز مع الجوانب ولا تترك إلا مساحة صغيرة لوضع المحزمة ذلك الحزام الذهبي المصنوع من “الويز” والذي لا يمكن الاستغناء عنه عند لباس الڤندورة، أما النوع الثاني من التطريز فمعروف باسم التارزي هذا النوع يستغرق وقتا أطول من “المجبود” حيث يقوم الصانع وبوضع الرسم على الجلد وبعدها يتم تقطيع الأشكال بدقة كبيرة ثم إلصاقها بالقماش وحال جفافها يثبت على الڤرڤاف لمباشرة عملية التطريز فوق الجلد باستخدام الخيوط الذهبية الرفيعة، وتحرص المرأة القسنطينية منذ القديم على أن تلبس أجمل قندورة في الأعراس من خلال الرسومات والتطريز وكثافته، فكلما كانت الجبة ممتلئة بالتطريز كلما دلّ على جاه العائلة وأناقة المرأة خاصة أن لباس الفرڤاني وما به من خيوط ذهبية أصلية إلى جانب رشه ببعض القـــــــطع الذهــــبية غير أن عدم لبــــــــاس المــجوهرات الذهبيـــــــة ذات العــــيار الثقيــل قــــد ينقص كثيرا مــــــن شـأنه عــــلى غــــرار الجــــــــــرارة، كـــــــــــرفاش بولحــــــــــــية والمحزمة وحتى القرط المرصع بالنقود الذهبية والخلخال.

زوّار المدينة هم من أطلقوا عليها جبة “الفرقاني”

لقد كان لجبة “الفرڤاني” أو “ڤندورة” القطيفة صيتا واسعا داخل وخارج الجزائر، ولم يقتصر ارتداؤها على المرأة القسنطينية فحسب بل حتى سكان الولايات المجاورة كانوا يقصدون قسنطينة من أجل اقتناء هذا اللباس، الذي ربطوه باسم عميد أغنية المالوف الشيخ “محمد الطاهر الفرڤاني” فتحولت مع الوقت إلى جبة “الفرڤاني” وهو الاسم الرائج بالجزائر، باستثناء قسنطينة التي يطلق عليها أهلها “ڤنـــدورة” القطـــيفة أو المحروج، للعلم أن الفنان المرحوم “محمد الطاهر الفـــرڤاني” قد مــارس حرفة تطريز الڤندورة عند بداياته ليتجه بعدها إلى الغناء وفــــنّ المالوف، وهو ما أكده لنا ابنه “سليم” الذي تحدث عن والده الذي بدأ في التطريز في سنّ 18 لينتقل بعدها إلى الغناء رفقة والده الشيخ “حمو الفرڤاني” ويدخل عالم المالوف من أوسع أبوابه.

رغم العصرنة تبقى مـحبوبة العرائس في “التصديرة”

رغم الحداثة والتطـــور الحـــاصل في الحـــياة اليومية وعلى عديد الأصعدة إلا أن ڤندورة القطيفة لا تزال محافظة على مكانتها كلباس رئيسي وأساسي في تصديرة كل عروس قسنطينية، مع إدراج بعض التعديلات عليها من حيث الألوان والرسومات والتطريز لتتلاءم مع رغبات الفتيات، فيما بقيت الألوان ذاتها التي تتراوح منذ القديم بين الأحمر القاني، الأزرق والأخضر وكذا الأسود لا غير، وأضحت هناك أشكال عديدة واختيارات كثيرة للقندورة حسب الاختيار، بالمقابل أصبح الإقبال في هاته الأيام على “الڤندورة” المطرزة بالفتلة بالنظر إلى خـــفتها في الحجم، وما هو دارج الـــيوم التطريز بآلة الخياطة بدل التطـــريز باليد الذي يستغرق وقتا طويلا قد يصل حتى السنة، وعلى خلاف ما كانت عليه قديما النسوة بقسنطينة تقبلن على قندورة الجلوة والتــي تكون مطرزة على الجلد ومرصعة بالنقود الذهبية أي “الويز” فتـــكون بذلك ثقيلة جدا يصـــعب التحرك بها غير أن جمالها ورونـــقها يلفت جميع الحاضرين لتكون العروس بها ملكة الزفاف.

سعر الڤندورة الواحدة قد يصل الـ20 مليونا

لا تزال أســـعار “ڤندورة” القطيفة مرتفعة جدا وترهق كاهل العروس إذ تكلّف الملايين لاقتنائها جاهزة أما من المحلات المتراصة بوسط المدينة والتي تعرض أشكالا وألوانا مختلفة، أو صناعتها عند أحد الحرفيين، وفي كلتا الحالتين يكلفك الأمر إنفاق مبلغ معتبر يتراوح ما بين الـ05 إلى أكثر من 20 مليون سنتيم، وذلك بحسب حجم الطرز والقماش المستعمل.

“عزي” و”بن جلول” رواد القطيفة بقسنطينة

المعروف بقسنطينة أن صناعة “ڤندورة” القطيفة كان حكرا منذ القديم على عائلة عزي وبن جلول الذين توارثوها أبا عن جد، ولهم عديد المحلات بوسط المدينة وورشات التطريز، حتى أصبح اسمهما علامة فارقة في عالم جبة “الفرڤاني” مقارنة بباقي الحرفيين، وفي هذا الصدد أكد “عزي” الأب وهو من أقدم الحرفيين في صناعة “الڤندورة” أنه أشرف خلال مساره في المهنة لأزيد من 60 سنة على تعليم مئات الفتيات والفتية فن التطريز، معتبرا أن ربط اسم “قندورة” القطيفة باسم “الفرڤاني” خطأ كبير حان الوقت لتصحيحه، كما أكد أنه يعمل جاهدا لتوريث الحرفة للجيل الصاعد كيف لا ومعظم أبناءه وعائلته تمارسها لتكون أقدم عائلة بقسنطينة تصنع “قندورة المجبود”.



وهيبة عزيون