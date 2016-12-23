النوم يساعد على حل المشاكل

دراسة أمريكية تؤكد:

أكدت دراسة أمريكية أن النوم يساعد على حل المشاكل والتعلّم بشكل أفضل.

وأشارت معدّة الدراسة “ريبيكّا سبنسر” وهي بروفسور مساعد في جامعة “ماساشوستس”، إلى أن الدراسة لا تثبت أن النوم يساعد الدماغ على التعلّم بشكل أكثر فعالية، ولكنها تقدم دليلاً على أن الدماغ لا يرتاح ويحلم فقط حين ننام بل يعيد مراجعة أحداث النهار ومعالجتها.

ونقل موقع “هلث داي” الأمريكي عن سبنسر قولها إن “النوم مثل إعادة مشاهدة فيلم كنت شاهدته من قبل، فهو يضيف شيئاً لم ننتبه له”. وفي حين يبدو واضحاً أن بعض الناس يؤدون أعمالهم بشكل أفضل إذا حصلوا على قسط من النوم، إلاّ أن سبنسر تقول إن الدراسة فريدة من نوعها لأنها تعاين الناس الذين لديهم فرصة بسيطة لتعلّم أمر ما ومن ثم إما ناموا أو بقوا مستيقظين.

وشملت الدراسة 54 طالباً جامعياً، طلب من قسم منهم تعلّم المقامرة في الصباح والقسم الآخر في المساء وحضروا بعد ذلك بـ12 ساعة للعب، فتبيّن أن الذين كانت لديهم الفرصة للنوم لفترة طويلة بعد تعلّم اللعبة كان أداؤهم أفضل. وأظهرت النتائج أن 80% من الذين ناموا بعد اللعبة استطاعوا كشف الحيلة فيها و40% من الذين بقوا مستيقظين.

.. وسكان المدن أكثر عرضة للأمراض النفسية

كشف علماء ألمان أن احتمال إصابة سكان المدن بأمراض نفسية مثل الاكتئاب واضطرابات الخوف أكبر ممن يعيشون في الريف.

كما تبين للباحثين تحت إشراف البروفيسور “أندرياس ميار ليندنبرج” من المعهد المركزي للصحة النفسية في مدينة “مانهايم” الألمانية أن خطر إصابة الأطفال الذين نشأوا في المدن الكبرى بأعراض الفصام أكبر مرتين إلى ثلاث مرات من أقرانهم من أطفال الريف.

وعزا العلماء ذلك إلى حدوث تغير في منطقتين مسؤولتين عن تنظيم الضغط العصبي والعواطف في المخ لدى سكان المدن. ووجد الباحثون أن ما يعرف بلوزة المخ “والتي تعتبر بمثابة وسيلة لاستشعار الخطر” لدى سكان المدن من المتطوعين أنشط بشكل واضح عنه لدى المتطوعين من الريف.

كما وجدوا أن ما يعرف بلحاء الفص الجبهي يوجه لوزة المخ وأن “هاتين المنطقتين بالمخ حساستين بشكل كبير للقلق”، حسب ما أوضح ميار ليندنبرج.

وأكد الباحثون أن خطر إصابة سكان المدن باضطرابات الخوف أكثر 21% منه لدى سكان الريف وأن خطر إصابتهم بأنواع الاكتئاب أكثر 39% منه لدى سكان الريف. ويرجح الباحثون أن يكون ذلك جراء عيش الكثير من سكان المدن مع بعضهم في مساحة ضيقة. وقال البروفيسور ميار ليندنبرج إنه يتوقع أن تؤخذ نتائج هذه الدراسات المقبلة في الاعتبار عند التخطيط للمدن الجديدة وذلك إذا توصلت هذه الدراسات للأسباب وراء ارتفاع نسبة الاكتئاب بين سكان المدن مقارنة بأقرانهم في الريف.

وكالات