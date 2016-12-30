النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

أثار فيديو مصور لآخر جلسة برلمانية في 2016 أول أمس الخميس امتعاض المواطنين، على اعتبار أن الفيديو، يعرض أن الجلسة سجلت غياب معظم النواب، وكانت مشاهد تعرض الكراسي الشاغرة داخل قبة البرلمان، مما جعل المواطنون يعتقدون أن نواب الشعب قد بدأوا احتفالاتهم بآخر السنة قبل الجميع.