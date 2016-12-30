“النظام المغربي يعيش عزلة دولية”

الرئيس الصحراوي:

أكد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أن “النظام المغربي يوجد في عزلة على المستوى الجهوي والقاري والدولي، نتيجة الانتصارات التي حققها الشعب الصحراوي بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ورفض المنتظم الدولي الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية”.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، عن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفي كلمته أول أمس بمناسبة تخليد اليوم الوطني للإعلام، أكد “أن الشعب الصحراوي يخوض معركة مصيرية مع النظام المغربي، الذي يسعى إلى تدميره من خلال تشويه صورة الكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي”.

وأشار الرئيس الصحراوي، إلى أن “الدولة المغربية تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية، وتسعي إلى نشر المغالطات المغرضة من أجل المساس بمعنويات الشعب الصحراوي”، موضحا أن “كل هذه الأبواق والترسانة الإعلامية تفتقد للشرعية، عكس شعبنا الذي يتثبت بإيمانه بعدالة قضيته في جميع الميادين وعبر تاريخه النضالي”. وأكد إبراهيم غالي، أنه “سيأتي اليوم الذي تتجسد فيه مؤسسات الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية المستقلة كاملة السيادة”. وجدد إبراهيم غالي، التأكيد على أن الشعب الصحراوي مؤمن بانتصاره ومتشبث بـ”بناء دولته المستقلة التي لا تزول بزوال الرجال”. وأضاف رئيس الجمهورية الصحراوية، أن”دولة الاحتلال المغربي لا تستطيع أن تقضي على طموحاتنا من أجل نيل الحرية والاستقلال”، مؤكدا”في نفس الوقت، أن دولة الاحتلال اليوم تعيش عزلة خانقة نتيجة صمود شعبنا المؤمن بمبادئه”، حاثا “على ضرورة تمسك الجميع بأهداف ومطالب الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال”.



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