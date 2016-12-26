المكمّلات الغذائية تغزو أسواقنا

مواد مجهولة المصدر يستهلكها الجزائريون

أعاد الجدل الكبير الذي أحدثه المكمّل الغذائي الموجّه لمرضى السكري “رحمة ربي” لمخترعه توفيق زعبيط، الجدل حول المكملات الغذائية في أسواقنا، حيث يتداول الصيادلة وحتى محلات خاصة لا تخضع لأدنى الشروط، مختلف الأنواع من المكملات الغذائية فحتى التي منعت من التداول في دول كثيرة تلقى رواجا في بلادنا بدون حسيب ولا رقيب.

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول المكمّلات الغذائية من أجل اكتساب الطاقة دون اللجوء إلى الطبيب حتى، حيث يتم اقتناؤها من الصيدليات أو المحلات التجارية دون أي رقابة تذكر، في الوقت الذي يصعّد فيه الكثير من المختصين من لهجة التحذيرات في تناول المكمّلات الغذائية، سيما مجهولة المصدر، والتي لا تعرف مكوناتها ولا حتى طريقة تناولها، وينصحون باقتنائها من المحلاّت المرخصة، أو من الصيدليات، فيما فسر الكثيرون تزايد الإقبال على المكملات الغذائية في الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية إلى البرامج الطبية لبعض القنوات الفضائية، وحتى قنوات خاصة فقط بالترويج لمنتوجاتها من المكملات الغذائية، والذي وصل حد ادعائها بعلاج الكثير من الأمراض كالسرطان، الأمر الذي اعتبره البعض نوعا من الاحتيال على الزبون، من خلال بيعه أوهاما كون أن المكمل الغذائي لا يعتبر دواء وإنما مغذيا ومقويا من خلال مدّ الجسم ببعض الفيتامينات، الكربوهيدرات، والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم بصفة يومية.



فضائيات تبيع الأوهام..

فحتى المرضى اليائسين من شفاء أمراضهم، وجدوا حلولا حسب بعض القنوات الخاصة التي روّجت لمكمّلات تخلّص هؤلاء من عنائهم الطويل مع المرض، وبأقل ثمن مقارنة بالمصاريف التي أنفقوها في البحث عن أدوية فعالة، أين تجدهم يقبلون على شراء هذه المكملات ودون استشارة أطبائهم، وفي السياق اعتبر “مروان” أن بعض القنوات الفضائية تبيع الأوهام للمرضى باعتبارهم يلهثون وراء الربح السريع مقابل اللعب بمشاعرهم، متسائلا عن كيفية التعافي من سرطان فتك بجسم المريض، أو القدرة على الإنجاب في سنّ متقدمة وبعد أن فقدوا الأمل، في حين قال أن الفيتامينات تتناول من أجل الحفاظ على صحة الجسم .

حبوب الكالسيوم، الفيتامينات والأوميغا 3 أهم المطلوبات

اقتربنا من بعض مستهلكي المكملات الغذائية أين أكدت لنا “سمية” أن السبب الرئيسي وراء تناولها للمكملات الغذائية هو نقص الكثير من الفيتامينات والمعادن في غذائنا اليومي مقارنة مثلا بسكان أوربا، قالت إنها تتناول حبوب الكالسيوم والأوميغا 3 من أجل التمتع بصحة جيدة وجسم متوازن، من جهته حدثنا “مراد” أنه رياضي ويتناول المكملات الغذائية من أجل الحصول على جسم رياضي وقوي، وأن الجزائريين يلجؤون إلى هذه المكملات لأنهم ليسوا قادرين على الحصول على أكل صحي يومي غني بجميع الفيتامينات والمعادن اللازمة نظرا للغلاء الذي يعيشونه.

أما “أمال” وهي شابة تعاني من السمنة، تقول أنها لجأت إلى المكملات الغذائية تزامنا ودخولها في “ريجيم” غذائي، أين نصحها بعض الأطباء بالاستعانة بمكملات غذائية حتى تعوض جسمها من بعض الفيتامينات، موضحة أنها تتناول المكمّل الغذائي “الكارنتين” للتنحيف، لتحصل على قوام رشيق وسليم مع نظام غذائي خاص وممارسة الرياضة.

كما أن مختلف أنواع وأصناف المكمّــــــــلات الغـذائية تباع بصورة عادية في الصيدليات، وحتــــــى فـــي محـــــــــــــلات العشابين وتجد إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار ومن الجنسين، كل منهم يبحث عن مبتغاه، الكبار في السن يبحثون عما يقوي عظامهم فيلجؤون إلى الأوميغا 3 وزيت كبد الحوت، في حين أن الرياضيين يلجؤون إلى الفيتامينات والبروتينات من أجل زيادة الوزن واكتساب العضلات، أما الباحثون عن الرشاقة ومن الجنسين فيجدون أيضا مرادهم.



ما هـــو المكمـل الغــذائي؟

هي مستحضرات مستخلصة من مواد غذائية طبيعية يتم تحضيرها بشكل مركز وهي تتشكل من الألياف والأحماض الآمنية والدهنية، وتكون الغاية منها أساسا استكمال البرنامج الغذائي لبعض الأشخاص ممن تنقصهم هذه المواد في غذائهم، وتصنع هذه المواد على شكل أقراص يتناولها الشخص كحبة الدواء، وأما بودرة يتم خلطها بالسوائل وتعاطيها، وإما تكون على شكل سوائل جاهزة للتعاطي، وقد اختلف على التعامل معها في مختلف بلدان العالم فالبعض تعامل معها على أنها نوع من أنواع الطعام، والبعض الأخر تعامل على أنها نوع من الأدوية.

وتعرف المكملات الغذائية رواجا كبيرا خاصة عند النساء اللواتي يقبلن على محلات بيع الإعشاب والصيدليات وحتى العطارين من أجل اقتنائها دون وصفة من طبيب ولا أي مراقبة تذكر أمام صمت الجهات الوصية حول استهلاك هذه المواد التي قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.



عضو جمعية حماية المستهلك، نجاح عاشور لـ”وقت الجزائر”:

“لا يمكن معرفة مصدر هذه المكمّلات ولا مكوناتها”

أوضحت عضو جمعية حماية وإرشاد المستهلك، نجاح عاشور، في اتصال هاتفي مع “وقت الجزائر” أن المكملات الغذائية في الغالب لا يتم فيها ذكر المكونات ولا المصدر الذي صنعت منه، الأمر الذي يجعل المستهلك يتساءل حول مصدرها خاصة وأن أغلبية هذه المواد مستوردة من الخارج.

وأضافت ذات المتحدثة، أن أي مادة لا يتم فيها ذكر مكوناتها ولا مصدرها قد تشكّل خطرا حقيقيا على سلامة المستهلك إذا ما تمّ صنعها بمواد غير مناسبة للاستهلاك خاصة وأنه لا يوجد رقابة في الأسواق الجزائرية ما جعلها تغرق في التقليد حيث أن هذه الأخيرة تحتوي على سلع مقلدة بصفة كبيرة أمام غياب الهيئات الرقابية .

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار:

“يجب تقنين تجارة المكمّلات الغذائية”

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، في حديثه لـ”وقت الجزائر” إلى ضرورة وضع قائمة تبين المواد التي يمكن بيعها أو الامتناع عن بيعها عند محلات بيع الأعشاب، مضيفا في السياق ذاته أن المكملات الغذائية ليست أدوية لكي نفرض رقابة مشددة عليها غير أنه لا بد من تقنين بيع هذه المواد وتنظيمها .

وأردف بولنوار أنه يجب وضع شروط من أجل بيع المكملات الغذائية بالإضافة إلى إخضاع التاجر إلى تكوين في بين الأعشاب الطبية لمدة شهرين على الأقل أو أن يكون البائع ذو خبرة في مجال الأعشاب الطبية وذلك كي يستطيع نصح المستهلك بالأعشاب التي تليق بحالتها حيث نجد بعض باعة الأعشاب لا يملكون أي خبرة في المجال وهناك منهم من لا يملك أي مستوى دراسي.

أما من حيث الرقابة أوضح بولنوار أنه لابد من رقابة طبية من طرف مديريات الصحة المنتشرة عبر التراب الوطني والتي من شأنها أن تراقب محلات بيع الأعشاب والمكملات الغذائية لمنع التجار من تسويق منتجات مجهولة المصدر .



فلة زخروف