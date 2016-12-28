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“المكمـل الغذائي يجب أن يخضع لمـراقبة مـخبرية”

ديسمبر 28, 2016 حوار 0

“المكمـل الغذائي يجب أن يخضع لمـراقبة مـخبرية”

رئيس نقابة الأطباء الممارسين، مرابط الياس: 

“وقت الجزائر”: هل سجلتم أي حالة في قسم الاستعجالات لمرضى السكري جراء تناولهم للمكمل الغذائي “رحمة ربي”؟
مرابط الياس: علمنا أنه تم تسجيل حالتين خطيرتين في مستشفى قسنطينة في الأيام الماضية، بعد تناولهم المكمل الغذائي “رحمة ربي”، وقلتها مرات عدة وأكررها، أن المادة تعتبر “مادة” لا نعرف محتواها وليس دواء ولا حتى مكمل غذائي .

كنقابي، هل ترون أن تسويق دواء مماثل دون التحقق منه أو من منتجه أمر عادي، خاصة وأن العديد من المرضى تناولوه حسب ما تناقلته وسائل الإعلام ؟
كطبيب ورئيس نقابة الأطباء الممارسين، أنصح المصابين بداء السكري عدم التوقف عن أخذ ابر الأنسولين حتى لا تكون حياتهم في خطر، وأنا كطبيب لا أسمح بتناول هذا الدواء، الذي اعتبره مادة غير معروفة، كما نحن كنقابة دائما تدعو إلى الابتعاد عن العلاج بالأعشاب، لأن السكري مرض مزمن، علاجه الوحيد يكون بالطرق العلمية وفقط، كما أن الجزائر توفر وتتوفر على كافة العلاجات اللازمة لمواطنيها، كما أن المسؤولية كلها تتحملها الجهات الوصية، التي سمحت ببيع دواء ماثل دون التحقق من منتجه من قبل.

هل غياب الوعي لدى المرضى هو السبب في الضجة التي عرفها قطاع الصحة والتجارة بسبب”رحمة ربي”؟
مرضى السكري لا بد أن يعوا التعقيــــــــــدات الصحية التي قد تصيبهم وتؤثر سلبا على صحتهم، إذا لم يمتلكوا تربية صحية تقيـــــــــــــهم من ذلك، لأنه حتى المكمــــــــل الغذائي يجب أن يكــــــــــون خاضعا لرقابة المخــــــــــبر الوطني لمراقبة الأدوية، وعليهم توخي الحذر والعــــــــــودة إلى الأطباء، لأن غيــــــاب الوعي قد يهلك بصحتهم وحياتهم.

سألته: نور الحياة.ك 

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