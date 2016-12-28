المشتبه في تنفيذ هجوم برلين ربما مر عبر هولندا

الشرطة الهولندية:

قالت الشرطة الهولندية أمس، إنها تحقق فيما إذا كان الرجل الذي يعتقد أنه مسؤول عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين الأسبوع الماضي سافر عبر هولندا.وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي وقع يوم 19 ديسمبر. وقتل المشتبه به التونسي أنيس العامري (24 عاما) بالرصاص على يد الشرطة الإيطالية يوم 23 ديسمبر.وقال فيم دو براون، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني، إن “علامات” تشير إلى أن العامري مر عبر هولندا في طريقه إلى فرنسا، وإن التحقيق ما زال مستمرا.



وكالات

