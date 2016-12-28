آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 8:51 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

المشتبه في تنفيذ هجوم برلين ربما مر عبر هولندا

ديسمبر 28, 2016 دولي 0

المشتبه في تنفيذ هجوم برلين ربما مر عبر هولندا

الشرطة الهولندية:

قالت الشرطة الهولندية أمس، إنها تحقق فيما إذا كان الرجل الذي يعتقد أنه مسؤول عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين الأسبوع الماضي سافر عبر هولندا.وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي وقع يوم 19 ديسمبر. وقتل المشتبه به التونسي أنيس العامري (24 عاما) بالرصاص على يد الشرطة الإيطالية يوم 23 ديسمبر.وقال فيم دو براون، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني، إن “علامات” تشير إلى أن العامري مر عبر هولندا في طريقه إلى فرنسا، وإن التحقيق ما زال مستمرا.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 21, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  