المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

عرفت غالبية طرقات الجزائر العاصمة هذه الأيام، تشديد أمني كبير بمناسبة نهاية السنة، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناة مستعملي الطرقات مع الاكتظاظ، فقبل كل مراقبة أمنية مرورية، تختنق الطرقات، الأمر الذي استنكره المواطنون، معتبرين أن التشديد الأمني في الطرقات وقت ساعات العمل، أمر استاء له العديد من المواطنين الذين يجوبون شوارع العاصمة.