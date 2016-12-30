“الكنـاري سيتربص رسميا في عين البنيان مطلع جانفي

لاعب “الكاب” عريبي يقترب من النادي

علمنا من محيط شبيبة القبائل، أن الإدارة والطاقم الفني للنادي اتفقوا على إجراء التربص التحضيري الشتوي رسميا في الجزائر العاصمة، حيث سيشرع رفقاء الهداف محمد الهادي بولعويدات في التحضيرات بداية من الرابع جانفي المقبل بالمدرسة العليا للفندقية بعين البنيان، وذلك لمدة عشرة أيام كاملة، على أن يكون الاستئناف يوم الاثنين بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بحضور كافة اللاعبين، حيث سيخوض الفريق حصتين تدريبيتين قبل التنقل إلى العاصمة لمباشرة التربص الشتوي، هذا ومن المقرر أن يركز التقني التونسي سفيان حيدوسي على الجانب البدني خلال هذا التربص الإعدادي، تحضيرا لمرحلة العودة التي ستكون صعبة وشاقة بالنسبة للنادي القبائلي، الذي سيجد نفسه مضطر للعب على ثلاثة جبهات كاملة، وهي كأس الجمهورية والبطولة وكاس الكاف.

وفي سياق منفصل، قدم صبيحة الخميس المستقدم الثالث للكناري مهدي بن عجلية لوسائل الإعلام المحلية، وذلك بعد أن وقع في الفريق لمدة 18 شهرا، وبذلك يكون اللاعب السابق لشبيبة الساورة ثلاثة المستقدمين إلى صفوف الكناري بعد كل من مدافع الاتفاق السعودي سوفيان خليلي والمهاجم المغترب توماس إيزرغوف، في انتظار التحاق الثنائي الأخير الذي يغلق به قائمة الاستقدامات، حيث تتواجد الإدارة في اتصالات متقدمة مع عدة لاعبين محلين في صورة كريم عريبي من شباب باتنة، وهذا الأخير قد يمضي بنسبة كبيرة في الشبيبة، وثلاثي أولمبي المدية محمد الأمين حامية، مختار لمهان وبانوح، بالإضافة إلى موسى مهاجم مولودية وهران، رياض كنيــــــش مدافـــــع وفاق سطيف، إضافة إلى ذلك الثنائي من مولودية الجزائر إلياس صديقي وعنــــتر بوشـــريط، ومن المقرر أن يفصل حناشي في أمر الإجـــازتين في الساعات القليلة القادمة.



سليمان.م