الغاز الطبيعي يصل قريـة “اث أعمر اوسعيد” بعيـن الحمام

ارتفعت بذلك نسبة التغطية بالمنطقة إلى 90 بالمائة

عاش بحر الأسبوع سكان قرية “اث أعمر اوسعيد” التابعة لبلدية عين الحمام الواقعة بمرتفعات جرجرة، أجواء خاصة وفرحة عارمة بعد استفادتهم من الغاز الطبيعي الذي طالما كان حلما يصعب تحقيقه بالنسبة إليهم، وتوديعهم نهائيا معاناتهم مع قارورات غاز البوتان خاصة خلال فصل الشتاء، أين تشهد المنطقة برودة طقس كبيرة بسبب تساقط أكوام من الثلوج كون المنطقة جبلية.

ولقد أشرف على عملية إشعال غاز المدينة لفائدة ما لا يقل عن 681 مسكن بقرية “اث أعمر اوسعيد” والي الولاية الذي قام بزيارة عمل إلى دائرة عين الحمام، أين تفقد العديد من المشاريع التنموية التي استفادت منها المنطقة في مختلف المجالات، والتي تهدف كلها إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لسكان هذه المنطقة المحاذية لجبال جرجرة الشامخة المعروفة ببرودة الطقس على مدار فصل الشتاء.

وحسب ما كشفت عنه الجهات القائمة على قطاع الطاقة والمناجم بالمناسبة فإن نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى منطقة عين الحمام قد ارتفع مع عملية الربط الأخيرة لصالح قرية “اث اعمر اوسعيد” إلى 90 بالمائة وهي النسبة التي تعد مرتفعة مقارنة بتلك المجلسة على المستوى الولائي التي تتراوح حسب ذات المديرية في حدود الـ 70 بالمائة.

وحسب الجهات المختصة فإن أشغال ربط مختلف قرى دائرة عين الحمام بمادة الغاز الطبيعي قد عرفت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، ما مكن عددا لا بأس به من القرى بالاستمتاع بمزايا هذه المادة الطاقوية المهمة ولعل آخرها ـ حسب رئيس بلدية عين الحمام ـ قرية ثيليليث، اورير، ثاسقة ملول، هذا في الوقت الذي ينتظر فيه سكان ثلاث قرى أخرى تابعة لذات البلدية استفادتهم من غاز المدينة بفارغ الصبر على غرار كل من قرية اغيل بوقني، اث عيلم، وايت سليد، ومع ربط هذا الأخيرة تحقق بلدية عين الحمام نسبة تغطية شاملة بالغاز الطبيعي، ويتحقق بذلك حلم جميع سكان هذه المناطق المرتفعة التي طالما عانت من ويلات البرد القارص وندرة حادة في قارورات غاز البوتان خاصة خلال موسم الشتاء، أين يجد المواطن نفسه مضطرا إلى قصد الغابات المجاورة للإتيان بالحطب والتدفئة به.

وكل هذه الإيجابيات المسجلة تعود إلى البرنامج المكثف التي سطرته الجهات المعنية بتضافر جهودها لغرض إيصال غاز المدينة إلى كل بقاع الولاية تيزي وزو، خاصة منذ بداية سنة 2000 أين ارتفعت نسبة التغطية بشبكة غاز المدينة بالولاية من 7.5 بالمائة نهاية 1999 إلى ما يفوق 70 بالمائة في الوقت الراهن، هذا بالرغم من مختلف الصعوبات والعراقيل التي طالما صادفت مختلف المشاريع في الميدان لاسيما تضاريس المنطقة الصعبة، ومشكل المعارضة من طرف أصحاب الأراضي التي تحتوي المشروع.



إعـــــــداد/ صبرينة. ا