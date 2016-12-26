“العميد” في مهمة مفخخة ونصر الفجوج يبحث عن المفاجأة

الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر

تقام اليوم مباريات الدور ثمن النهائي، من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم، وسط طموحات كبيرة من الفرق التي تتنافس في هذا الدور لبلوغ الدور الربع نهائي، وتمهد طريقها إلى التواجد في الأدوار النهائية للمنافسة، وتتوجه الأنظار إلى ما ستقدمه الفرق المعنية، لكون كافة المباريات ستحمل في طياتها عوامل التشويق والإثارة، وتكون فرصـــــة ثميـــــنة مـــــن أجل الاستمرار والذهاب بعيدا، لكون برنامج هذا الدور يقتضي خروج على الأقل فريقين من الرابطة الأولى المحترفة.

ستوجه الأنظار إلى ملعب 24 فيفري ببلعباس، الذي سيكون مسرحا لمواجهة واعدة بين اتحاد بلعباس وضيفه اتحاد الجزائر، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته النهائية، وفي الفصل في هوية المتأهل، لكون المباراة تختلف معطياتها عن معطيات لقاءات البطولة، وهو ما سيكون حافزا لأشبال شريف الوزاني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لهزم الاتحاد الذي لن يكون سهلا، خاصة وأنه يحسن التفاوض خارج القواعد لما يتعلق الأمر بمباراة فاصلة.

وبعيد عن ملعب بلعباس، فإن الفرجة ستكون مضمونة بملعب النار والانتصار بسطيف، الذي سيكون هو الآخر على موعد احتضان لقاء الوفاق وضيفه شبيبة الساورة في مباراة متجددة، ويأمل الجميع أن تكون فرصة لإذابة الجليد بين مسيري الفريقين وبعدها فوق المستطيل الأخضر، سيكون حديث آخر، لكون الوفاق يريد خطف بطاقة التأهل مهما كلفه الثمن، كذلك الحال بالنسبة للساورة التي تبحث عن المفاجأة.

ويسعى فريق مولودية الجزائر حامل الكأس، للخروج بأفضل نتيجة حين يستقبل اتحاد بني دوالة، الذي يعد من بين أحسن فرق قسم الهواة، مما يوحي بأن المباراة ستكون قمة في الإثارة والسوسبانس، خاصة وأن العميد منتشي بتتويجه بلقب مرحلة الذهاب، لن يرضى بتفويت فرصة استقبال اسود ايث بني دوالة.

وتكتسي مواجهة شبيبة القبائل وضيفه نصر الفجوج ميزة خاصة، لكون الفريق الضيف هو أصغر فريق في المنافسة، ويأمل في أن يكون سندريلا هذه المسابقة، بالإضافة إلى أن مدربها الحالي هو أحد صانعي أفراح الكناري في فترات سابقة، ألا وهو فريد غازي، الذي يريد أن يحدث المفاجأة أمام فريق هش معنويا، لكن لن يقبل بتعثر آخر بميدانه.

وبملعب دار البيضاء، فإن الفرجة مضمونة بين نادي بارادو متصدر ترتيب الرابطة الثانية ونصر حسين داي الذي يعيش صحوة في البطولة، في لقاء سيكون تكتيكي ومناظرة بين الاسباني والفرنسي الآن ميشال، ولو أن الكفة ترجح كفة الباك لبلوغ الدور القادم لأول مرة في تاريخه.

وسيكون فريق جمعية الشلف هذه المرة محروما من أنصاره، حين يستقبل اتحاد تبسة الذي تعود على هذه المنافسة، وسيعمل جاهدا لاستغلال فترة فراغ التي يمر بها الشلفاوة، لكن من يدري منطق الكأس يخالف كل التوقعات، لتبقى مواجهتي مولودية سعيدة وشباب بلوزداد وأهلي البرج باتحاد الحراش مفتوحة على كل احتمالات والغلبة ستكون لمن هو محضر جيدا وعامل الخبرة سيلعب دورا كبيرا.



البرنامج:



الثلاثاء سا 17

ش.القبائل……….ن.الفجوج

و.سطيف……….ش.الساورة

ا.بلعباس………… ا.الجزائر

م.الجزائر- ا.بني دوالة..(سا 18)



الأربعاء سا 14:30

م.سعيدة………..ش.بلوزداد

ن.بارادو……….ن.حسين داي

ج.الشلف-ا.تبسةبدون جمهور)

ا.البرج-ا.الحراش …(سا 16:30)



العربي شريف