العاصمة تختــم سنتهـا على وقع انهيارات أرضية

“حفرة” بن عكنون، عمارة “صحراوي” وجدار”سيلاست” تصنع الحدث

لم تمر سنة 2016 على العاصمة مرور الكرام، فقد عرفت تسجيل العديد من الكوارث بسبب تساقط كميات قليلة فقط من الأمطار، بدءا بسقوط عمارة بإقامة صحراوي بالعاشور، مرورا بعدها بـ “حفرة بن عكنون”، التي أثارت جدلا واسعا وسط الرأي العام، لتختتم بانهيار جدار بحي “سيلاست” ببوزريعة، هذا الأخير الذي شل حركة المرور نهائيا بالبلدية.



حصاد 2016

تميزت سنة 2016 بعدة حوادث، جعلت المسؤولين يتحركون ويهرولون من أجل “البريكولاج” لمختلف الحوادث، بدءا بانهيار بناية قيد الإنجاز بإقامة المرقي “صحراوي”، بسبب انزلاق في التربة، نجم عن أشغال مشروع لصيق بالحي، أين كشفت التحقيقات، أن صاحبها لا يحوز على رخصة بناء، وأن العمارة المنهارة تم إنجازها دون رخصة بناء، لاسيما وأن اللجنة التقنية للبلدية، أقرّت عدة تحفظات في المشروع، خاصة بعدما تقدم المرقي العقاري نحو شبابيك البلدية لطلب رخصة بناء تكميلي لإضافة مشروع عمارتين إلى الرخصة السابقة، وطالبت إياه السلطات المحلية باستدراك الوضع من أجل تفادي أي مشكلة من الممكن وقوعها.

وبعد مرور أيام قليلة فقط على قضية انهيار عمارة”صحراوي”، سجل حادث انهيار أرضي خطير بمنطقة “اس” على مستوى الطريق السريع الرابط بين زرالدة وبن عكنون، أين أسفر عن سقوط خمس سيارات داخل حفرة كبيرة، مخلفا إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة، حيث أكدت التحقيقات بعدها، أن السبب الأولي للانهيار الأرضي هو انفجار القناة الرئيسية للصرف الصحي، وما زاد تأثيرا هو السقوط الكبير للأمطار التي أثرت بشكل مباشر على المنطقة، لاسيما وأن القنوات المصنوعة من الفولاذ قديمة جدا، وتعود أساسا إلى العهد الاستعماري وانفجرت، بعد الأمطار الغزيرة، وبالموازاة مع أشغال لتجديدها، ما أدى إلى انهيار التربة، حيث عمل المسؤولون على تحويل القنوات خارج الطريق السريع، من أجل السماح للمصالح المختصة بردم الحفرة بالخرسانة وتزفيتها، لتصبح في وضعها السابق، تنفيذا لأوامر والي العاصمة عبد القادر زوخ، ووزير النقل طلعي في مدة أقصاها 36 ساعة، لتحطم الرقم القياسي في أسرع عملية “بريكولاج” في العالم، وهي طريقة سهلة توضح السياسة المنتهجة التي تسير وفقها البلاد، وليس اعتماد مقاييس عالمية ومعمول بها من أجل الحفاظ على سلامة المواطن، فيما أكد مختصون، أن الانهيار يعود إلى وجود مغارات في عمق التربة أو فراغات طبيعية ناتجة عن تربة “كاروستية”، وهي تربة تذوب بعد تغلغل المياه داخلها، فتترك فراغات تسبب انهيارا، إلا أن المياه لا يمكن أن تكون سببا وحده لانجراف التربة.

وقبل أن تهدأ العاصفة الخاصة بـ«حفرة” بن عكنون التي شغلت الرأي العام، عادت الانهيارات هذه المرة في ظرف أسبوع فقط، ليتم انهيار جدار بحي “سيلاست” ببلدية بوزريعة، ولحسن الحظ، فإن الكارثة التي تعد الثانية لم تخلف لا خسائر في الأرواح ولا بشرية، لعدم مرور الأشخاص أو المركبات بها، كونها تزامنت مع يوم عطلة، إلا أنها أدت إلى غلق جميع الطرق المؤدية إلى حي “سيلاست”، خوفا من امتداد الانزلاق وحدوث عواقب أخرى، وامتداد الحادث الخطير نحو سكنات أخرى، لاسيما وأن الانهيار خلف انفجار في القناة الرئيسية، ما أدى إلى تسرب كبير للماء، وهدد حياة أزيد من 100 عائلة تقطن بالمنطقة، أين سارعت مصالح “سونلغاز” في قطع مادة الغاز عن المنطقة مخافة وقوع تسربات له قد تؤدي بالضــــــرورة إلـــــى انفجــــــار.

وتبقى الإجراءات السهلة المتخذة من طرف السلطات والمسؤولين هي الحل الأنسب والطريق المختصر من أجل سد أي فراغ، دون أن تطلق العناء لنفسها، من أجل إعادة الترميم وفق الأصول المعمول بها لتفادي وقـــوع المشكـــل مــــرة أخــــرى.



نادية بوطويل