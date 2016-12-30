العائلات غير المرحّلة تقطع موكب زوخ بالرحمانية بالعاصمة

خلال المرحلة الأخيرة للترحيل من السنة الجارية

اقتحمت العائلات المقصية من عملية الترحيل الـ 21 في مرحلتها الرابعة، أول أمس، موكب والي العاصمة، عبد القادر زوخ، وسط مناوشات ومحاولة لاجتياز المرافقين الشخصيين له، من أجل المطالبة بإعادة النظر بملفاتهم وفتح تحقيق ببلدية الرحمانية.

وخلال خرجة ميدانية نهاية الأسبوع الجاري لعملية إعادة إسكان ما يقارب 1200عائلة، اعترضت العائلات المقصية ببلدية الرحمانية موكب المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، أثناء زيارته التفقدية للأحياء السكنية الجديدة 300 و400 مسكن، فيما تحول حفل توزيع 80 مفتاحا من السكن التساهمي الاجتماعي بالرحمانية لفوضى عارمة، أين تم إلغاء الكلمة التي كان من المقرر إلقاؤها ببلدية الرحمانية، حيث عمل الفريق الأمني على تغيير مكان الندوة الصحفية وإخراج الطاقم الولائي والصحفيين وسط احتجاجات قوية.

وقد طمأن المسؤول التنفيذي على عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، المحتجين بأنه سيتم أخذ ملفاتهم بعين الاعتبار، وكل من له حق سوف يأخذه بعيدا عن أي محسوبية أو “معريفة”، ولكن لابد من الصبر لإتباع الإجراءات المتعلقة بإيداع ملفات الطعون التي تعدت 13 ألف طعن تم الرد فيها على 750 وعملية التمحيص والتدقيق من قبل اللجنة المختصة متواصلة، مشيرا إلى استمرار عملية الترحيل دون توقف إلى غاية القضاء على كافة النقاط السوداء المنتشرة بإقليم الولاية، بالموازاة مع قوائم سكنات الضيق، أين تم تحديد 4000 عائلة، سيتم منحها سكنات والتي تدخل في المرحلة الأولي من العملية 22 من الثلاثي الأول من السنة 2017.

للإشارة، فقد تم برمجة 1200عائلة على مستوى 5 مقاطعات إدارية منها براقي، باب الوادي، زرالدة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس، إضافة إلى حسين داي، حيث مست العملية ما يقارب 16 موقعا قصديريا، منها ترحيل 244 عائلة بحي القصديري النخلة بالكاليتوس، 335 عائلة من حي عمر وهيب و98 عائلة بحي الثكنة و74عائلة بحي القصديري الهضبة و62 بحي جاييس ببلدية بولوغين، إلى جانب 4 بؤر سوداء كائنة بأرضية مشروع 1900 مسكن عدل بزرالدة بمجموع 39 عائلة و5 أحياء أخرى ببلدية الرحمانية بمجموع 204 عائلة وحي الهضبة “ازيرو “بموقع مشروع السكنات العمومية الترقوية ببلدية اسطاوالي بمجموع 25 عائلة، وقد استقبلت العائلات المرحلة من الأحياء القصديرية السالفة الذكر للحي السكني 1200 مسكن سلاماني بالكاليتوس و473 مسكن كوريفة بالحراش و400 مسكن و300 مسكن بالرحمانية.

نادية بوطويل