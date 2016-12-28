العائلات المقصاة ببئر مراد رايـس تـنتـفـض

بعدما تم الرد على ملفات العازبات وتجاهل وضعيتهن

ما تزال العاصمة تشهد عشرات الاحتجاجات بمختلف بلدياتها من طرف طالبي السكن الاجتماعي الرافضين للإقصاء، حيث شهدت مناطق متفرّقة حالة من الفوضى والعصيان عقب الكشف عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي من قبل المقصين في حين رفض العشرات منهم رغم ملكيتهم لشهادة السّلبية بعدم استفادتهم المسبقة.

وقد سجلت وقفات احتجاجية لعشرات المقصين لمقاطعة كل من بئر مراد رايس أمام مقر الدائرة الإدارية بشكل يومي وبالشراقة، مطالبين السلطات المحلية والولائية بعدم هدم بناياتهم وتشريدهم، حيث سيتخذون الشارع مأوى لهم، حيث اتهموا اللجنة السكنية بالتلاعب بملفاتهم وتعيش جل العائلات المقصاة بكل من حي “عين مالحة” وحي “سونلغاز”، وقرية الشّوك بجسر قسنطينة وغيرها من المواقع التي طالتها عمليات الترحيل على أعصابها عقب التماطل في الرّد على ملفات المقصين خاصة على مستوى مقاطعة بئر مراد رايس، حيث تحمل أغلبية العائلات لشهادة السّلبية التّي تثبت عدم استفادتها المسبقة من سكن أو إعانة مالية.

وقد اتهمت العائلات لجنة السّكن على مستوى دائرة بئر مراد رايس خاصة بعد الخرجة قرار الرد الأخير على ملفات طعون تخص 4 عازبات من أصل عشرات الملفات لأرباب أسر، ما جعلهم يتساءلون عن الأولوية في الرد ومنح سكنات جديدة لهن مقابل إقصاء عائلات وتشريد أطفالها في الشتاء، وما زاد من الطين بلة رفض استقبالها من طرف المسؤولين رغم إلحاحها المستمر في المطالبة بحقوقها المهضومة وحصولها على مأوى.

وقالت العائلات المتضررة إنها تطالب بتدخّل المسؤول الأول عن عاصمة البلاد وإعادة النظر في ملفات المقصين، خاصة بعدما تم تجاهل ملفاتهما المودعة وانتظارها لأكثر من سنتين في حين تم الرد على ملفات لم تتعد مدة إيداع طعونها 3 أشهر فقط، في ظل وجود المحسوبية و«المعريفة” على حد قولها، خاصة أنها لم تتمكن من ضبط موعد محدد للرد على ملفات الطعون، فيما ما تزال المصالح الإدارية لدائرة بئر مراد رايس ترفض استقبالها رغم وقوفها يوميا أمام مقرها منذ تاريخ الإقصاء، ناهيك عن مقر الولاية التي أوصدت هي الأخرى كل سبل الحوار، مؤكدة وجوب الانتظار إلى حين ظهور نتائج التحقيق.. وبين مطرقة عدم الرد على الطعون وسندان رفض استقبالها من قبل الجهات المسؤولة.

وتبقى العائلات المشردة تنتظر الرد على الطعون في ظل امتلاكها لكافة الوثائق التّي تثبت أحقيتها في السّكن سواء ما تعلق بشهادة السلبية أو حتى فواتير الكهرباء والغاز التي تثبت إقامتها لأكثر من 5 سنوات بسكناتها، مطالبة والي العاصمة بالتدخل الفوري لوضع حل لمشكلها.

نادية. ب