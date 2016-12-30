الشموع المعطرة تسبب السرطان

دراسة حديثة تكشف:

قام باحثون من فريق الخبراء من هيئة الإذاعة البريطانية بالتعاون مع البروفيسور الستير لويس من جامعة نيويورك بإجراء تحاليل على الهواء الموجود داخل عدد من المنازل، والتي تم فيها إشعال الشموع المُعَطِرة .

حيث أظهرت هذه التحاليل وجود مواد كيميائية طيارة، ومن أكثر هذه المواد انتشارا في هواء تلك المنازل، كانت مادة الليمونين، حيث تعتبر هذه المادة هي المسؤولة عن إعطاء الشموع المُعَطِرة رائحتها العطرية وبالتحديد رائحة الحمضيات، وبتفاعل مادة الليمونين مع غاز الأوزون، يكون الناتج غاز متطاير خطير ومضر للصحة، وهو غاز الفورمالدهيد .

حيث يعتبر غاز الفورمالدهيد بمثابة مادة مسرطنة من الدرجة الأولى، فهو متهم بالتسبب بسرطان الأنف والحنجرة , وقد تم إدراج هذا الغاز واعتباره مادة مسببة لمرض السرطان منذ عام 2011 .

وقد تم نشر هذه الدراسة في دورية Oral Oncology ونقله كذلك موقع صحيفة الدايلي ميل البريطانية.



وكالات