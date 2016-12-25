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الشرطة الإندونيسية تقتل متشددين

ديسمبر 25, 2016 دولي 0

الشرطة الإندونيسية تقتل متشددين

بعد مداهمة منزل في جاوة

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، إن قوات الأمن قتلت رجلين يشتبه أنهما متشددان إسلاميان أمس، خلال اشتباك بالأسلحة النارية في منزل كانا يقيمان فيه في جاوة الغربية.ويأتي الاشتباك، في إطار سلسلة من المداهمات التي تهدف إلى منع مخططات شن هجمات في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.وقال المتحدث، أوي ستيونو، إن رجلين اعتقلا في سيبينونج قادا الشرطة إلى المنزل في منطقة سد جاتيلوهور.وقال ستيونو “كان يوجد رجلان في الداخل ونشب قتال بالأسلحة النارية واضطررنا لإطلاق النار عليهما.
“وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت شرطة مكافحة الإرهاب الاندونيسية ثلاثة أشخاص في اشتباك على مشارف العاصمة جاكرتا، وقالت إنها أحبطت مخططا لتنفيذ تفجير انتحاري في نهاية العام.واعتقلت الشرطة عشرات المشتبه بهم في الأشهر القليلة الماضية، بينهم خلية على جزيرة باتان خططت لهجوم بالصواريخ على سنغافورة المجاورة.


وكالات

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