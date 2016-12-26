الزيادات في الأسعار تخنق الجزائريين

قانـــون الماليــــة 2017 يسبــــق أوانــــه

لم تمر سنة 2016 بردا وسلاما على الجزائريين، فالمصادقة على قانون المالية 2017 كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلت الجزائريين يفقدون الثقة في برلمان يمثلهم كان من المفروض أن يكون صوتا للشعب، فلم تنتظر أسعار مختلف السلع والخدمات المعنية بالزيادة إلى غاية تطبيق ما تمخض عنه قانون المالية حتى سارع أغلب التجار إلى إلهاب جيوب المواطن البسيط بزيادات عشوائية تحت غطاء قانون المالية.



حصاد 2016

لم يهضم المواطن البسيط الزيادات المفروضة عليه طيلة سنة 2016، حتى فجع بزيادات جديدة سيضطر لدفعها مطلع سنة 2017، أهمها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17بالمائة وحتى 19بالمائة للمعدل العادي ومن 7بالمائة وحتى 9بالمائة للمعدل المنخفض، رفع رسوم التحويلات العقارية سواء لمعاملات الشراء أو البيع أو الإيجار.

زيادات فــي الوقـــود، السيــــارات ومختلــف المـــواد المستــــوردة

كما ينتظر الجزائري رفع رسوم رخص البناء وشهادات المطابقة.

من جهتها، ستشهد قيمة رسوم استيراد السيارات ارتفاعا هي الأخرى، إضافة إلى مختلف المواد المستوردة التي ستشهد ارتفاعا، كما سيتم رفع أسعار الوقود وفقا لما جاء بنص المادة 28 من قانون المالية 2017، والتي تقضي برفع ضريبة المنتجات النفطية، وسيحقق سعر التجزئة لبيع البنزين العادي 32,47 دينار جزائري/ لتر، والبنزين الممتاز 35,49 دج /لتر، والبنزين الخالي من الرصاص 35,08 دينار جزائري/ لتر وسعر المازوت 20,23 دج /لتر.

إضافة إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهرومنزلية، ورفع رسوم تجديد جواز السفر في حالة فقدانه، وحتى بطاقة التعريف الوطني.

”قانـــــون لتجويــــع الجزائريــــــــين”

وهو ما اعتبره الجزائريون بمثابة الضربة القاضية التي ستقضي على أملهم في الحياة، حيث تباينت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنها صبت في مجملها في وصف قانون المالية 2017، بقانون “تجويع الجزائريين”، فيما وصف النواب الذين مرروا القانون بـ”نواب العار”، حيث علقت أحد الصفحات الفايسبوكية بالقول، إن هذا القانون جاء خصيصا لـ”تعرية” الجزائري، فبعد قانون مالية 2016 الذي سلبه جزءا من ثوبه العلوي، جاء الدور على قانون المالية 2017 الذي سيسلبه الجزء السفلي من ثوبه، أما آخر فاقترح أن يكون راتب الجزائري أكثر من 12 مليون سنتيم ليستطيع التعايش مع هذا القانون “الجائر”، فيما ذهبت فئة كبيـــرة، إلى اعتبار أن الحكومــــة في عزّ البحبوحة لم تلتفت للمواطن البسيط، وفي عزّ الأزمة لجأت إلى فرض زيادات واقتطاع ضرائب من جيوب المواطن المغلوب على أمره.



وسيلة لعموري