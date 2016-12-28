آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 8:51 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“الخضر” بالقاهرة في اختبار حقيقي بقيادة لوباشرية

ديسمبر 28, 2016 رياضة 0

“الخضر” بالقاهرة في اختبار حقيقي بقيادة لوباشرية

البطولة العربية لكرة السلة أكابر

تنقل المنتخب الوطني لكرة السلة ذكور أكابر، مؤخرا إلى القاهرة بقيادة المدرب احمد لوباشرية، حيث تقام البطولة في الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 جانفي المقبل، بمشاركة أغلب المنتخبات الوطنية.

جرت أمس قرعة المنافسة بقيادة الدكتور مجدى أبوفريخة، رئيس اتحاد كرة السلة ونائب الاتحاد العربي وحنفي أبو طالب، أمين عام الاتحاد العربى ومتولى أبو سريع، مدير الاتحاد ومندوبو 8 منتخبات عربية، هي السعودية والإمارات والسودان وليبيا والمغرب والجزائر والبحرين، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة، كما أعلنت المنتخبات المشاركة على قائمة لاعبيها الاثنى عشرة الذين سيخوضون المنافسة العربية.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية، رابح بوعريفي، إن البطولة العربية تأتى ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني للعديد من البطولات القادمة، يأتي في مقدمتها تصفيات المنطقة الخامسة التي ستقام في أوائل فيفري من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكونغو برازفيل.
ويعرف الموعد العربي مشاركة ثمانية منتخبات هي كل من المغرب، الجزائر، البحرين، الإمارات، السودان وليبيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.
وتنقل الفريق الوطني الذي يشرف عليه المدرب الوطني الجديد احمد لوباشرية، إلى عين المكان من دون خدمات لاعبين فريق المجمع البترولي، الذي عاد مؤخرا من مصر، حيث شارك في البطولة العربية للأندية، ومن دون المحترفين في الخارج بسبب ارتباطهم مع أنديتهم.
أما باقي اللاعبين المشكلين للفريق، يعدون من الفئات الشابة ولم يسبق لهم المشاركة مع الفريق الأول في إطار سياسة التشبيب المنتهجة من قبل الاتحادية.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري هو حامل لقب البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر أيضا، وبالتحديد شرم الشيخ بعدما تغلب على المنتخب الوطني في المباراة النهائية.

نادية.غ

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 21, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  