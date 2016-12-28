“الخضر” بالقاهرة في اختبار حقيقي بقيادة لوباشرية

البطولة العربية لكرة السلة أكابر

تنقل المنتخب الوطني لكرة السلة ذكور أكابر، مؤخرا إلى القاهرة بقيادة المدرب احمد لوباشرية، حيث تقام البطولة في الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 جانفي المقبل، بمشاركة أغلب المنتخبات الوطنية.

جرت أمس قرعة المنافسة بقيادة الدكتور مجدى أبوفريخة، رئيس اتحاد كرة السلة ونائب الاتحاد العربي وحنفي أبو طالب، أمين عام الاتحاد العربى ومتولى أبو سريع، مدير الاتحاد ومندوبو 8 منتخبات عربية، هي السعودية والإمارات والسودان وليبيا والمغرب والجزائر والبحرين، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة، كما أعلنت المنتخبات المشاركة على قائمة لاعبيها الاثنى عشرة الذين سيخوضون المنافسة العربية.

وقال رئيس الاتحادية الوطنية، رابح بوعريفي، إن البطولة العربية تأتى ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني للعديد من البطولات القادمة، يأتي في مقدمتها تصفيات المنطقة الخامسة التي ستقام في أوائل فيفري من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكونغو برازفيل.

ويعرف الموعد العربي مشاركة ثمانية منتخبات هي كل من المغرب، الجزائر، البحرين، الإمارات، السودان وليبيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتنقل الفريق الوطني الذي يشرف عليه المدرب الوطني الجديد احمد لوباشرية، إلى عين المكان من دون خدمات لاعبين فريق المجمع البترولي، الذي عاد مؤخرا من مصر، حيث شارك في البطولة العربية للأندية، ومن دون المحترفين في الخارج بسبب ارتباطهم مع أنديتهم.

أما باقي اللاعبين المشكلين للفريق، يعدون من الفئات الشابة ولم يسبق لهم المشاركة مع الفريق الأول في إطار سياسة التشبيب المنتهجة من قبل الاتحادية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري هو حامل لقب البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر أيضا، وبالتحديد شرم الشيخ بعدما تغلب على المنتخب الوطني في المباراة النهائية.

نادية.غ