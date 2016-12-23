“الحـاج مـحمــد” يقتـرب من رئاسة بلوزداد

نعماني الغائب الأكبر عن مواجهة شبيبة القبائل

تعرف المساهمون في شركة أتلتيك بلوزداد، سهرة أول أمس لأول المرة على المدعو الحاج محمد، المنحدر من ولاية المسيلة والمقيم بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أبدى عزمه على خلافة رضا مالك في منصب رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد.

ووضع الحاج محمد، خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المسيرة المؤقتة بفندق الواحات بحسين داي شرط الحصول على 23 بالمائة من 25 بالمائة من أسهم شركة أتلتيك بلوزداد، والتي يتقاسمـــها المساهمون رضا مالك (8 بالمائة)، عبـــد السلام الأب والابن (8 بالمائة) عز الدين قانة (4 بالمائة) زبير بودوة (3 بالمائة) حمزة بودومي (2 بالمائة)، على أن يحتفظ رضا مالك وعز الدين قانة بـ(1 بالمائة من الأسهم) حتى يصبح أبرز مساهم في الشركة، إلى جانب النادي الهاوي (صاحب 75 بالمائة) وكان هذا الشرط مقابل دفع 10 ملايير سنتيم لتسديد أجور اللاعبين على الفور، في غياب بودومي، وافق البقية عدا رضا مالك، الذي رفض التنازل بالمجان عن أسهمه، مؤكدا بأنه لم يضع من جهته أي شرط للاستثمار في الفريق عند وصوله إلى النادي صيف 2013.

وأبدى الحضور تفاؤلهم مع ذلك بالحصول على موافقة مالك ونائبه بودومي، حتى يفسح المجال لحــــاج محمد من أجل إطلاق مشــروعه في الفريق، ويأتي هذا قبل منعرج حاسم في مسيرة الشباب هذا الموسم، المقبل على موعد ناري أول بمواجهة شبيبة القبائل اليوم بملعب 1 نوفمبر في مباراة شعار بادو الزاكي فيها هو العودة بالتعادل على الأقل، خاصة في ظل غياب صخرة الدفاع محمد نعماني، وهذا قبل مواجهة لا تقل أهمية في مسابقة الكأس والتنقل إلى سعيدة لمواجهة المولودية المحلية عشية يوم الأربعاء برسم الدور ثمن النهائي.



أسامة.ت