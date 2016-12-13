الجيش ضرب أهدافا لـ”داعش” في شمال سوريا

الجيش التركي:

قال الجيش التركي، أمس، إن طائرات حربية تركية قصفت 28 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، في حين قصف 157 هدف آخر بالمدفعية وأسلحة أخرى في أحدث هجماته.

وتابع الجيش في بيان، أن الطائرات قصفت مخابئ ومركبات تحمل مدافع ومستودعات ذخيــــرة وأهدافا أخرى أول أمس في منطقتين في شمال سوريا.

ويأتي القصف في شمال سوريا، في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها أنقـــــــــــرة منذ أربعة أشهر، وتهدف إلى إبعـــــــــاد المتشددين والمقاتلـــــين الأكراد عن المنطقة الحدودية.وصعدت القوات الجوية التركية ضرباتها الجوية في سوريــــا في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب معارضين تدعمهم من مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تحاول قوات أغلبها من الأكراد كذلك انتزاع السيطرة عليها من المتشددين.

وكالات