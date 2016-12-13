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الجيش ضرب أهدافا لـ”داعش” في شمال سوريا

ديسمبر 13, 2016 دولي 1

الجيش ضرب أهدافا لـ”داعش” في شمال سوريا

الجيش التركي:

قال الجيش التركي، أمس، إن طائرات حربية تركية قصفت 28 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، في حين قصف 157 هدف آخر بالمدفعية وأسلحة أخرى في أحدث هجماته.
وتابع الجيش في بيان، أن الطائرات قصفت مخابئ ومركبات تحمل مدافع ومستودعات ذخيــــرة وأهدافا أخرى أول أمس في منطقتين في شمال سوريا.
ويأتي القصف في شمال سوريا، في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها أنقـــــــــــرة منذ أربعة أشهر، وتهدف إلى إبعـــــــــاد المتشددين والمقاتلـــــين الأكراد عن المنطقة الحدودية.وصعدت القوات الجوية التركية ضرباتها الجوية في سوريــــا في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب معارضين تدعمهم من مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تحاول قوات أغلبها من الأكراد كذلك انتزاع السيطرة عليها من المتشددين.

وكالات

One thought on “الجيش ضرب أهدافا لـ”داعش” في شمال سوريا

  1. mehdi mountather

    Aux marionnettes de satan Daech de poser leurs armes en Algérie en Syrie en Irak en Libye aujourd’hui urgent pour éviter la mort par balles bombardement fort séisme inondation neige mortel engloutissement météorite ces terroristes des diables humains ALLAH contre ces criminels vont perdre

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