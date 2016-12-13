الجيش السوري يسيطر على المناطق السابقة للمعارضة

مصدر عسكري:

قال مصدر عسكري سوري أمس، إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا بشكل كامل على جميع أحياء مدينة حلب التي انسحب منها مقاتلو المعارضة.

وانهارت دفاعات المعارضة أول أمس، مما أدى لتقدم واسع للجيش في أكثر من نصف الجيب المتبقي تحت سيطرة المعارضة في حلب، وأجبر مقاتلي المعارضة إلى التقهقر إلى بضعة أحياء على الضفة الغربية من نهر حلب.

والسيطرة الكاملة على الجيب المتبقي للمعارضة في حلب، سيكون أكبر انتصار عسكري للرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه روسيا وإيران ومقاتلون شيعة.وبالنسبة لقوات المعارضة، سيمثل ذلك خسارة فـــــــادحة وسيحرمها من أي وجود كبيــــــر في أي مدينة سورية رئيسية.

وما زالت المعارضة تسيطر على معظم ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب الواقعة أيضا شمال غرب البلاد.وقالت مراسلة “رويترز” في المدينة، إنه بعد أيام من القصف المكثف للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، انخفضت وتيرة القصف والضربات الجوية بشكل واضح في وقت متأخر أول أمس وطوال الليل.لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، قال إن القصف الصاروخي استمر على مناطق في الأحياء التي لا تزال الفصائل تسيطر عليها بالقسم الشرقي من مدينة حلب، مضيفا أن الاشتباكات استمرت إلى ما بعد منتصف ليل أول أمس في عدة محاور تشكل نقاط تماس في القسم المتبقي من الأحياء الشرقية في المدينة بين الفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.

وقال المصدر العسكري، “وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تستعيد السيطرة بالكامل على المدينة القديمة وباب أنطاكية والكلاسة والفردوس وبستان القصر وتلاحق فلول الإرهابيين الهاربين أمام ضربات وحداتنا وهم في حالة من الذعر والهلع.”

لكن مسؤولا في الجبهــــــة الشامية، وهي إحدى جـاعات المعارضة الموجــــــودة في حلب، قال من تركيا في وقت متأخر أول أمس، إن المقــــــــاتلين فتحوا جبهة جــــــــديدة للقتال على طول نهر حلب.

وكالات