“الجــزائر ستحـول بترولهـا مـحليـا في 2025”

وزير الطاقة نور الدين بوطرفة:

أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، أن الجزائر قادرة على تحويل كل إنتاجها من النفط الخام في آفاق2025، بفضل المشاريع البيتروكمياوية التي هي في طور الإنجاز والدراسة.وأوضح الوزير في حوار ليومية “لكسبريسيون” نشر يوم الأربعاء، أنه “إذا تم إنجاز كل مشاريع تكرير النفط والبيتروكمياء، ستتمكن الجزائر من تحويل كل ما تنتجه من النفط الخام في آفاق 2025، “مما سيجعلها بلد مصدر هامشي للبترول، على حد قوله، مؤكدا أن دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ، سيخلق “قفزة ممكنة” في مجال التنويع الاقتصادي واستبدال الواردات، كما أشار إلى المصافي الأربعة المقبلة في كل من تيارت، حاسي مسعود، بسكرة وكذا أرزيو، والتي سترفع إنتاج الوقود إلى حوالي 20 مليون طن، حيث اعتبر الوزير، أن هذه الكميات المرتقبة كافية للاستهلاك المحلي، مع تحقيق فائض سيوجه للتصدير الذي قال عنه بوطرفة إنه “تحد كبير لسوناطراك”.وفي تطرقه للغاز الصخري، اعتبر الوزير، أن التراجع الحتمي للغاز التقليدي فرض تطوير هذه الثروة “نحن مجبرون للجوء إلى ذلك، يجب التحاور والتحسيس والاستماع للانشغالات من أجل تحسين سمعة المحروقات غير التقليدية”، حسب قوله.وتحدث الوزير في ذات الحوار على قانون المحروقات، مؤكدا إمكانية مراجعته في جانبه الضريبي، من أجل تشجيع المناقصات الدولية الخاصة بالتنقيب واستغلال المحروقات في الجزائر، قبل أن يوضح أن “القانون محفز في الكثير من الجوانب، لكن هناك بعض العوامل التي يجب مراجعتها عن طريق القانون من أجل جعل القطاع أكثر جاذبية بدون تغيير نص القانون”.

وفي تطرقه إلى موضوع تطبيق خفض إنتاج الجزائر من النفط-في إطار اتفاق الأوبك- أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية لتثمين الموارد البترولية (النفط) لها صلاحيات قانونية لإرغام كل الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر على خفض إنتاجها، مشيرا إلى أن الكمية التي يجب خفضها قليلة والتي تقدر بـ 50.000 برميلا يوميا موزعة بين المنتجين .

وفي موضوع السوق العالمي للغاز، اعتبر بوطرفة، أن “الجزائر مجبرة على التنافس مع المنتجين الآخرين، للحفاظ على حصصها في السوق وفرض غازها”، مشيرا إلى أن “الجزائر تواجه واقعا جديدا للسوق، حيث سيصبح الإبقاء على العقود طويلة المدى، حسب المتحدث، جد صعب، نظرا لتطور تجارة الغاز الطبيعي المميع.”



س.م

