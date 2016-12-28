آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 9:46 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الجزائر تجمع حفتر والسراج بداية جـانفي

ديسمبر 28, 2016 الحدث 0

الجزائر تجمع حفتر والسراج بداية جـانفي

في إطار مساعيها لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة

يجرى بالجزائر بداية من جانفي القادم، اجتماع نوعي للحوار الوطني الليبي الهادف إلى وقف الأزمة بليبيا، بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج واللواء خليفة حفتر وممثلي عن دول جوار ليبيا .تراهن الدبلوماسية الجزائرية، التي تعمل على قدم وساق لإنهاء أزمة ليبيا، لما لها من تداعيات خطيرة على دول الجوار، في مقدمتها الجزائر على اجتماع الفرقاء الليبيين المرتقب يوم 4 جــــــــانفي القادم بالجزائر، وهو الاجتمـــــــاع النوعي الأول من نوعه منذ إطلاق الجزائر لسلسلة من حوار الأطراف السياسية بليبيا في 2014، ومن المزمع، أن يحضر هذا الاجتماع حسب ما نقلته نفس المصادر، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العسكري الذي يسيطر على الشرق الليبي اللواء خليفة حفتر، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهــــائي لحل أزمة ليبيا، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء مؤسسات وطنية قــــادرة على محاربة الإرهاب وإطلاق عمليات تعمير ليبيا والعودة إلى المجتمـــــــع الدولي .وإن نجحت هذه الجولة من الحوار الليبي الذي يحضرها أيضا وزراء خـــــــارجية دول جوار ليبيا، باعتبارها إطار شرعي أسستها الجزائر في 2014 لحل أزمة ليبــــــيا، ضمن الأطر الشرعية ودون اللجوء إلى التدخل العسكري الأجنبي، ستكون أزمة ليبيا التي بدأت منذ سقوط نظام العقيد معمر القـــــذافي قد وصلت إلى الحل، خاصة وأن الجزائر نجحت في استضافة اللواء خليفة حفتر وبعده بيومين رئيس حكومة الوفاق فايز السراح، في انتظار زيارة أخرى لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح .


ربيع.م 

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  