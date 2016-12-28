الجزائر تجمع حفتر والسراج بداية جـانفي

في إطار مساعيها لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة

يجرى بالجزائر بداية من جانفي القادم، اجتماع نوعي للحوار الوطني الليبي الهادف إلى وقف الأزمة بليبيا، بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج واللواء خليفة حفتر وممثلي عن دول جوار ليبيا .تراهن الدبلوماسية الجزائرية، التي تعمل على قدم وساق لإنهاء أزمة ليبيا، لما لها من تداعيات خطيرة على دول الجوار، في مقدمتها الجزائر على اجتماع الفرقاء الليبيين المرتقب يوم 4 جــــــــانفي القادم بالجزائر، وهو الاجتمـــــــاع النوعي الأول من نوعه منذ إطلاق الجزائر لسلسلة من حوار الأطراف السياسية بليبيا في 2014، ومن المزمع، أن يحضر هذا الاجتماع حسب ما نقلته نفس المصادر، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العسكري الذي يسيطر على الشرق الليبي اللواء خليفة حفتر، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهــــائي لحل أزمة ليبيا، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء مؤسسات وطنية قــــادرة على محاربة الإرهاب وإطلاق عمليات تعمير ليبيا والعودة إلى المجتمـــــــع الدولي .وإن نجحت هذه الجولة من الحوار الليبي الذي يحضرها أيضا وزراء خـــــــارجية دول جوار ليبيا، باعتبارها إطار شرعي أسستها الجزائر في 2014 لحل أزمة ليبــــــيا، ضمن الأطر الشرعية ودون اللجوء إلى التدخل العسكري الأجنبي، ستكون أزمة ليبيا التي بدأت منذ سقوط نظام العقيد معمر القـــــذافي قد وصلت إلى الحل، خاصة وأن الجزائر نجحت في استضافة اللواء خليفة حفتر وبعده بيومين رئيس حكومة الوفاق فايز السراح، في انتظار زيارة أخرى لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح .



ربيع.م