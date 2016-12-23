التيـن الشوكـي فـــي عــز الشتــــاء

رغم مرور عدة أشهر على انقضاء فترة جنيه، إلا أن العديد من مناطق بني سنوس جنوب غرب ولاية تلمسان، مازالت بها شجيرات التين الشوكي الذي لم يتم جنيه بعد، وهو ما أثار دهشة واستغراب الكثير من زوار هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة بسبب البرودة والأمطار التي لا تساعد على بقاء ثمار هذه الفاكهة الموسمية اللذيذة، والتي يقبل عليها محبوها خاصة في فصل الشتاء.