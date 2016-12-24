التهاب سعر الخبز بسبب نقص الفرينة!

بينمـــا اتحـــادية الخبــازين تطمئن الجزائريين

حذر عدد كبير من أصحاب المخابز عبر الوطن، من نشوء ملامح أزمة جديدة في مادة الخبز، بعد الندرة التي شهدتها مادة الفرينة في الكثير من الولايات وغلاء أسعارها في السوق، الأمر الذي دفع الكثير من الخبازين إلى وضع أسعار ذاتية تتراوح بين 15 إلى 20 دج للخبزة الواحدة، خاصة في القرى والمداشر، ما أثقل كاهل المواطن البسيط.

فند، أمس، رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين، يوسف قلفاط، في اتصال هاتفي لـ”وقت الجزائر”، أية زيـــــــــادة في سعر الخبز الحالي أو حتى ندرة في مادة الفرينة، التي قال إنها وإن وجدت، فإنها تعود لتذبذب عملية توزيعهـــــــــــا”، موضحا أن “الأسعار الحالية تتعلق بالخبز الخاص بحسب المرسوم التنفـــــــيذي المحدد لنوعـــــين من الخبز العــــــــادي والمحسن، وأن الخبز الخاص أسعاره تبقى حرة”.

وأضاف قلفاط، أن “الخبازون يطالبون بدعم مادة الخبز من كل النواحي، وليس من خلال تدعيم سعر مادة الفرينة، لأن حجم الأعباء يثقل كاهل الخبازين ويدفعهم للغلق”، موضحا أن “رفع هــــــــــامش الربح إلى 20 بالمائة، هو المطلب الذي لن يتــــــــراجع عنه الخبازون، في الوقــــــت الذي يصل فيه هامش الربح لبائعي الخبز بالجملة والتجــــــــزئة إلى 5 و10 بالمائة على التوالي”، قبل أن يضيف، أن “هيئته قدمت للحكومة ملفا كاملا يتضمن بعض التدابير والإجراءات لصالح هذه الفئة، إلا أنــــــــــه لا يزال حبيس أدراج الوزارة الأولى”، مشيرا إلى أن “هامش الربح الذي يتحصل عليه الخباز لا يتجاوز 3 بالمائة منذ 1996، بينما يتحصل باقي التجار على هامش ربح يصل إلى 10 بالمائة”، وأكد قلفاط، أن “من بين الصعوبات التي يتلقاها الخبازون في الميدان، منها الخسائر المادية التي يتكبدونها في حالات انقطاع التيار الكهربائي”، مؤكدا أن “الاتحادية لن تدعو إلى رفـــــــــع سعر الخبز في الوقت الراهـــــــن، لكنها تطالب الوصــــــاية برفع هــــــــامش الربح وتخفــــيض تكاليف الغاز والكهربـــاء والضرائب لتحفيز الخبازين ولتـوفير المادة بأقل الأسعار”.

وكشف قلفاط، أن “الاتحادية الوطنية للخبازين، تقدمت بجملة من المطالب إلى وزارة التجارة تتعلق بتخفيض سعر مادة الفرينة من 2000 دينار حاليا إلى 1500 دينار وتخفيض وزن الخــــــــبزة من 250 غرام إلى 200 غرام، تفاديا لرفع السعر، بالإضافة إلى إعـــــــادة النظر في هــــــامش ربح الخبازين”.

وكشف قلفـــــــاط أن”هناك مشكل آخر وهو التكاليف الباهظة التي يتلقاها الخبــــــــازون، وذلك لارتفاع الضرائب، والتي تصل إلى أــثر من 10 ملايــــــــــين سنتيم، بالإــافة إلى التكاليف التي يدفعهــــا صاحب المخبزة للعمال، والتي يخصصها كذلك للكهرباء والغاز”.



لخضر داسة