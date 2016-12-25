التقشّف يحرم محدودي الدخل من احتفالات “الريفيون”

تركيا وجهة مفضلة بعد الجنوب الجزائري

على خلاف السنوات الماضية التي كانت تشهد ازدحاما كبيرا على وكالات السفر من أجل الحجز لقضاء عطلة نهاية السنة في إحدى الدول الأوروبية عرف هذا العام تراجعا كبيرا للجزائريين المقبلين على قضاء “الريفيون” في الخارج، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والذي أصبح يولي الأهمية الكبرى للأولويات على حساب الكماليات.

أسدلت سياسة التقشف والظروف الصعبة للمواطن الجزائري سيما الموظف البسيط ستارها على العام بإجباره على البقاء داخل الوطن والامتناع عن السفر خارجا من أجل الظفر باحتفالات رأس السنة الميلادية والتي كان لا يستطيع الاستغناء عنها، إلا أن انهيار الدينار الجزائري أمام العملة الأوروبية والجهل بمستقبل البلاد جعل هؤلاء يعيدون حساباتهم، وهذا ما أكدته معظم الوكالات السياحية التي قالت أن عملها تراجع بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، أما بالنسبة لـ 20 بالمائة المتبقية فقد اختلفت اختياراتهم بين دبي، إسطنبول، المغرب وتونس كل حسب قدراته المالية، فيما تبقى الوجهة إلى الجنوب الجزائري ضمن الاختيارات الأولى سيما في ظل تراجع قيمة الدينار وبالتالي ارتفاع الرحلات نحو باقي الدول.

الجنوب لتمضية “الريفيون”

أكدت مجموعة من الشباب أنها اتفقت على السفر إلى ولاية تمنراست بالجنوب الجزائري، من أجل تمضية ليلة رأس السنة الميلادية حيث تم اختيار هذه المنطقة كونها تتمتع بمناظر خلابة، إضافة إلى الأسعار المغرية التي عرضتها وكالات السفر، التي كانت في متناول الكثيرين، حيث يقول “محمد”: “لقد قررت أنا وشلتي تمضية رأس السنة هذا العام في تمنراست، حيث سمعنا الكثير عن هذه المنطقة الرائعة وقررنا اكتشافها بأنفسنا”.

من جهته اعتبر “مراد” منطقة “جانيت” الوجهة المفضلة له خاصة وأنه قام بزيارتها عدة مرات من قبل، الأمر الذي جعله يصرّ على تمضية رأس السنة الميلادية هناك، ويضيف محدثنا “أن جانيت رائعة، فلا شيء يضاهي الراحة هناك خاصة في الليل، فالمنظر يبدو ساحرا جدا ما جعلني أقرر تمضية ليلة رأس السنة هناك”.

فرنسا .. آخر اهتمامات الجزائريين

على عكس السنوات الماضية أصبحت عاصمة الجن والملائكة باريس آخر اهتمامات الجزائريين من أجل قضاء ليلة رأس السنة الميلادية، حيث وبعد أن كانت الوجهة الأولى لهم ها هي اليوم تختفي من قائمة أولوياتهم، في هذا الصدد تقول “أسماء” “لقد تعوّدنا على قضاء ليلة رأس السنة في باريس كل عام، إلا أننا فضلنا هذه المرة اختيار قضاء الاحتفالات في اسطنبول، ويعود السبب في ذلك إلى الأسعار التي تبقى في متناولنا مقارنة بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا”.

أما “محمد” فقال أنه اختار قضاء رأس السنة الميلادية بدبي رغم ارتفاع الأسعار إلا أنه فضل اكتشاف هذه المدينة الساحرة، والتي لطالما شاهدها في مواقع الانترنيت ومختلف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعله يفضل زيارتها حتى ولو كان ذلك على حساب جيبه.

دبّي وإسطنبول وجهتان مطلوبتان

أكد صاحب إحدى الوكالات السياحية بالعاصمة أن الإقبال على الحجز من أجل قضاء “الريفيون” بالخارج تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، أمام ما يعيشه المواطن من خوف من السنة الجديدة، أما فيما يخص الذين فضلوا قضاء عطلة نهاية السنة بالخارج سيما الميسورين منهم فقد قال أن أفضل الوجهات كانت دبي، اسطنبول وتونس.

وأضاف محدثنا أن الأغلبية من الحاجزين شباب ومتزوجون حديثا وبصورة أقل العائلات، أما عن الأسعار فقال أن السفر إلى تونس في حدود 50 ألف دينار، أما دبي فتتعدى 150 ألف دينار فيما تسجل تركيا تسعيرة بـ100 ألف دينار .

وفي هذا الصدد قال “عبد الناصر” وهو أحد المحبين للاحتفال برأس السنة الميلادية بباريس قال أنه تراجع عن الفكرة هذا العام مفضلا البقاء في الجزائر مع العائلة والاحتفاظ بالمال لأشياء أكثر أهمية، خصوصا وأن الجزائر تعيش أوضاعا صعبة من غلاء في الأسعار ومستقبل مجهول، أما “لامية” فقالت أنها قررت قضاء “الريفيون” مع زوجها في تركيا وقد تمّ الحجز فعلا لكن لن تستطيع اصطحاب الأطفال معها، مضيفة أنها كانت تنتظر هذه السفرة منذ زمن ولا تريد الاستغناء عنها، فيما لا يجد “موسى” مشكلة في السفر لأن حالته المادية ميسورة وقد حدّد “دبي” كوجهة له هذا العام حيث سيقضيها مع أصدقائه .

تراجع نشاط الوكالات السياحية بنسبة 80 بالمائة

وفي السياق دائما أكد شريف منصّر، النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن نشاط الوكالات السياحية تراجع بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأرجع السبب إلى تراجع الدينار وارتفاع عملة الأورو بالمقابل، حيث قال إنه سجل عزوفا هذا العام عن السفر للخارج مقارنة بالعام الماضي وهذا ما أضرّ بنشاط الوكالات السياحية خصوصا مع غلق الدولة للسياحة العالمية بعدم تدفق السياح الأجانب إلى الجزائر، وأضاف محدثنا أن 1800 وكالة سياحية تتخبط أمام هذا الوضع .

وقال شريف منصّر أن الحجوزات إلى فرنسا تناقصت بصورة كبيرة لتقتصر على المواطنين الذين يملكون منازل هناك أو يعولون للبقاء لدى الأقارب، ليؤكد هو الآخر أن تركيا هي الوجهة الأولى للآخرين والتي تتعدى تسعيرتها 150 ألف دينار لمدة أسبوع، فيما تليها الوجهات العربية من مصر “شرم الشيخ” ، تونس، دبي، والمغرب.



فايزة. ب