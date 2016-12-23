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التشريعيات وتقييم نشاط الوزراء على طاولة بوتفليقة هذا الأربعاء

ديسمبر 23, 2016 الحدث 0

التشريعيات وتقييم نشاط الوزراء على طاولة بوتفليقة هذا الأربعاء

بالإضافة إلى التوقيع على قانون المالية 2017

يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء القادم، اجتماع لمجلس الوزراء لسنة 2016، وهو آخر اجتماع لهذه السنة، ويخصص حسب ما نقلته مصادر مطلعة، لتوقيع قانون المالية لسنة 2017 وكذا تقييم كل القطاعات الوزارية والتحضير للانتخابات التشريعية القادمة، بالإضافة إلى التحضير لمشاريع قوانين في مختلف القطاعات الوزارية .
وأوضحت نفس المصادر، أن هذا الاجتماع الذي سيخصصه رئيس الجمهورية لتوقيع على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي أثار موجة من الاحتجاجات بالبرلمان ولدى الطبقة السياسية، لما جاء به من زيادات في الأسعار والضرائب أرهقت كاهل المواطن لمواجهة تراجع موارد الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية لتقييم كامل القطاعات الوزارية، من خلال عرض يقدمه الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الاجتماع، الذي سيكون حسب نفس المصادر، آخر اجتماع للطاقم الحكومي الحالي، في انتظار تعديل وزاري جديد، وفي هذا السياق، عرفت بعض القطاعات الوزارية تقدما في المشاريع والبرامج الموكلة لها، فيما تعرف أخرى تأخرا لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ذات صلة بالعراقيل البيروقراطية وضعف النصوص القانونية، وسيخصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عاد للنشاط بقوة في الأشهر القليلة الأخيرة، إلى التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2017، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة في هذا الاجتماع عن تاريخ الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من شهر أفريل من السنة القادمة 2017 .
كما يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء، مشاريع قوانين في عدة قطاعات كالصناعة والمناجم والصحة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من الملفات الهامة.

ربيع. م

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