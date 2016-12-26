الترجي التونسي مهتم بالجزائري فرحاني

أفادت مصادر إعلامية تونسية، أمس، أن إدارة الترجي الرياضي بقيادة مسؤولها الأول، أصبحت تدرك صعوبة التعاقد مع الدولي التونسي علي معلول، بسبب تمسك إدارة النادي الأهلي المصري بخدماته ورفضها التفريط فيه، حيث أفادت ذات المصادر، أن هناك إجماعا لدى الإدارة على تحويل الوجهة صوب الدولي الجزائري هواري فرحاني مدافع شبيبة القبائل الذي يوجد على رأس الاهتمامات، بعد الأصداء الطيبة التي تلقاها المسيرون حوله.