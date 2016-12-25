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الإفراط في النظافة يهدد حياة طفلك

ديسمبر 25, 2016 مجتمع 0

الإفراط في النظافة يهدد حياة طفلك

علماء يحذرون:

أجرى علماء دراسة حديثة كانت نتيجتها بمثابة المفاجأة للجميع، حيث أثبتت هذه الدراسة مقولة “رب ضارة نافعة”، مؤكدة أن الإكثار من النظافة يضع جهاز المناعة عند الإنسان في خطر، فيصبح المرء أكثر عرضة للإصابة بالحمى وأنواع مختلفة من الحساسية.
وهذا ما أكده البروفيسور الألماني “أولريش كايل” أن الأطفال الذين يسمح لهم باللعب بحرية في البيئة المحيطة بهم أقل إصابة بأنواع الحساسية.
 وأوضح كايل في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية أنه جمع على مدى عشرين عاماً بيانات عن 2 مليون من الأطفال والشباب المصابين بأمراض الحساسية في 106 دول مركزاً على ظروف حياة هؤلاء وأنه انتهى إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الذين يعيشون في ظروف سيئة أقل عرضة لأمراض الحساسية.
وأشار البروفيسور الألماني المتخصص في الطب الاجتماعي بجامعة “مونستر” الألمانية، إلى أن الأطفال الذين لا يخضعون لرقابة مفرطة من أهلهم، الذين يحرصون على إبعادهم عن أماكن الجراثيم، هم الأطفال الأكثر حظاً في مواجهة الحساسية.
وأضاف كايل: “لاحظنا في إطار الدراسة الدولية عن الربو وأمراض الحساسية في الطفولة أن معدلات انتشار الربو وأمراض الحساسية في الدول النامية أقل منها مقارنة بالوضع في استراليا، ويؤكد ذلك النظرية التي مفادها أن الأطفال الذين لا ينشؤون في ظروف معقمة ونظيفة يطورون نظاما مناعيا مختلفا، أي أنه لابد من السماح للأطفال من وقت لآخر باللعب في التراب والطين”.
..والهاتف الذكي قد يقودك إلى آلام الرقبة
أظهرت دراسات أن معدلات الإصابة بآلام الرقبة والظهر قد ارتفعت منذ انتشار الهواتف الذكية، ودخلت فئات صغيرة من الأطفال والمراهقين في دائرة من يعانون هذا النوع من المشكلات الصحية.
ويقضي كثيرون ساعات طويلة في استخدام الهواتف الذكية، ودائما ما تكون الأجهزة موضوعة دون مستوى العين، مما يستلزم ميل الرقبة، ويقود إلى آلام ومشاكل.
فالاستمرار في ميل الرقبة يؤدي إلى زيادة ثقل الرأس، إذ كلّما أمال الشخص رقبته أكثر ضغط عليها ثقل الرأس.
وعليه ينصح الأطباء بوضح الجوال في موازاة العين، أي دون ميل الرأس.
وكالات

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