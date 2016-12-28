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الإتحاد يحول تركيزه على البطولة ورابطة الأبطال

ديسمبر 28, 2016 رياضة 0

الإتحاد يحول تركيزه على البطولة ورابطة الأبطال

 بعد إقصائه من كأس الجزائر بركلات الترجيح

يقول المثل رب ضرة نافعة، فقد يكون إقصاء إتحاد الجزائر من كأس الجمهورية مفيدا له فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي، خاصة أنه خلال شهر مارس المقبل سيكون معنيا ببدء المشاركة في كأس رابطة أبطال إفريقيا التي نشط مباراتها النهائية في نسختها قبل الماضية.ولم تبتسم ركلات الترجيح للنادي العاصمي بملعب 24 فبراير في مدينة سيدي بلعباس أمام الإتحاد المحلي، بعدما انتهت مباراة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر، أول أمس، بينهما في وقتها الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي، ليفوز هذا الأخير بنتيجة 5/4.
وفي هذا الصدد علمنا بأن رئيس فريق “سوسطارة” ربوح حداد اجتمع بلاعبيه بعد الإقصاء من “السيدة الكأس” وشكرهم على المجهودات المبذولة، وبالمقابل طلب منهم التركيز على البطولة التي ينبغي الفوز بلقبها وأيضا رابطة أبطال إفريقيا التي تعتبر هدفا رئيسيا له.
 وطوت إدارة الإتحاد الخروج من الكأس بصفة سريعة، وباشرت التحضيرات لما تبقى من الموسم الكروي، فبعد انتداب لاعبين اثنين، تواصل عملية التفاوض مع بعض الأسماء على أمل جلبها خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، وذلك قبل الشروع في المعسكر الشتوي الذي سيخوضه رفقاء محمد بن يحي في تونس.
وعرف الأسبوع المنصرم تعاقد بطل الموسم المنقضي مع لاعب الوسط  المغترب فوزي بورنان القادم من البطولة التشيكية الممتازة، وكذا المهاجم محمد بن قابلية القادم من شبيبة القبائل، والذي شارك الصيف المنقضي في أولمبياد “ريو ديجانيرو” مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، ولأن إدارة النادي وضعت الظهير الأيسر توفيق زغدان في قائمة المسرحين، فإنها تود انتداب لاعب ينشط في هذا المنصب.وتصدر إتحاد الجزائر بطولة الرابطة الأولى لعدة جولات، قبل أن يفقدها قبل جولتين عن نهاية مرحلة الذهاب التي أنهاها في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، حيث يتخلف بفارق نقطتين عن الوصيف مولودية وهران، وأربعة عن الرائد مولودية الجزائر، وسيكون هدفه على المدى القريب استعادة الصدارة والابتعاد في الريادة قبل خوض المسابقة القارية.
وسيكون أشبال المدرب البلجيكي “بول بوت” معفيين من خوض مباراة الدور الأول الذي سيجرى مع نهاية شهر فيفري، ويستهلون المشاركة في الدور الثاني أمام الفائز في مواجهة  “ديابل نوار” من الكونغو برازفيل و”ريال كلوب كاديقو” من بوركينافسو، حيث يخوض لقاء الذهاب خارج القواعد أيام 10،11،12 مارس المقبل، ويخوض مباريات الإياب بعد أسبوعين من موعد إقامة مباراة الذهاب.


أحمد.ح

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