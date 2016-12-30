الأمطـــار الأخيرة تساهم في رفــع احتــياطي سد المفروش بتلمسان

فيما شرع في التخلص من كميات زائدة بعدما تخطى 90 بالمائة

ساهمت التساقطات المطرية الهائلة الأخيرة لا سيما خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر في رفع احتياطي عدد من السدود الستة الهامة من المياه عبر مختلف جهات ولاية تلمسان ومن بينها سد المفروش الذي وصل خلال هذه الفترة الى أعلى مستوياته منذ عدة أشهر وبلغت نسبة المياه به إلى نحو 90 بالمائة من نسبة التخزين به وهي كمية معتبرة خاصة في مثل هذه الفترات من فصل الشتاء.

ومن جهة أخرى ومن أجل تفادي وتجنب الخسائر في الممتلكات والبنية التحتية نتيجة توقعات تشير إلى إمكانية عودة الاضطرابات الجوية خلال الفترة القادمة، فقد لجأت مؤسسة تسيير السدود إلى التخلص من كميات من المياه الفائضة والزائدة من الأمطار الأخيرة كتدابير احترازية واستباقية لأي كارثة محتملة أو خطر وارد نتيجة فيضان مفاجئ، ليتم إفراغ كميات معتبرة من مياه السد الواقع في أعالي مدينة تلمسان وعلى بعد أقل من عشرة كيلومترات منها.

تجدر الإشارة إلى أن السد الذي يحتل موقعا جغرافيا هاما بمرتفعات تلمسان الشرقية والذي يعتبر المسطحات المائية الى المدينة و نواحيها لا سيما عين فزة وشتوان والمنصورة، كما انه يعتبر من أهم مصادر التمويل للسكان يوميا خاصة على مستوى هذه التجمعات التي تمثل إجمالا ما يقارب 40 بالمائة من تعداد سكان الولاية، من خلال الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه يوميا بسبب وصول السد الى طاقته الاستيعابية الاجمالية والمقدرة بنحو 15 مليون متر مكعب بنسبة تخزين حاليا بنحو 13 مليون متر مكعب بالمائة من الطاقة الإجمالية، بعدما كان مخزونه لا يتجاوز 70 بالمائة منذ أيام معدودات وتحديدا خلال نوفمبر الماضي أين وصلت كميات المياه به إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من بينها 2 مليون متر مكعب حصيلة تهاطلات تلك الفترة.

تفريغ كميات باتجاه سد سكاك وسدحمام بوغرارة

التدابير التي اتخذتها ذات المصالح تعتبر بالاحترازية والواقعية، خاصة أنها سجلت خلال الأيام الأخيرة حدوث فيضان جنباته والتي على الرغم من أنها كانت بسيطة وغير مؤثرة إلا أنها تسببت أيضا في سيلان مياه على الجوانب، وتهدد هذه الوضعية أيضا بشكل كبير حواجزه وأبوابه الرئيسية وحتى الثانوية منها نتيجة الضغط المتزايد والتي أنجزت بطريقة لا تتحمل الضغط الإضافي، حيث تم تحويل الكميات الزائدة إلى سد سكاك الموجود شمال الولاية بإقليم منطقة الرمشي مرورا بشلالات الاوريت والوديان الطبيعية التي تربط بين السدين على مسافة تزيد عن 20 كيلومترا، ومنهما أيضا الى سد بوغرارة غرب تلمسان والذي يعتبر حاليا واحدا من أكبر سدود الجزائر والذي بإمكانه تحمل ضغط كل الظروف الجوية ومهما كانت كميات المغياثية المتهاطلة، كما أن إفراغ هذه الكميات من المياه جاء أيضا للحفاظ على أمن وسلامة مئات العائلات القاطنة على ضفافه خاصة من القرويين وسكان الأرياف والرعاة والذين لم يعد يفصل بين مساكنهم ومياه السد سوى بضعة من عشرات الأمتار، ناهيك عن مساهمة هذه التدابير في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالجهة خاصة أن هؤلاء السكان عادة ما يرعون آلاف رؤوس ماشيتهم والأبقار وباقي الدواب بمحاذاة ضفاف السد والوادي على حد السواء، إلى جانب الحفاظ على مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الممتدة إلى غاية منطقة تيرني والتي تضمن إنتاج محاصيل هامة من القمح والخضروات وأيضا أصناف من الفواكه لا سيما الزيتون والحمضيات والتي تعرف موسم الجني خلال هذه الفترة.



شقرون عبد القادر