“الأفافاس يعزز مصداقية الدولة فـــــي 2017”

معقبـا علـى مـا حـدث فـي تجمــع الأطلــس، ولد عبـــاس:

أعاب أمين عام “الأفلان”، جمال ولد عباس، على السكرتير الأول لـ “الأفافاس”، عبد المالك بوشافة، عدم احترامه لقواعد الضيافة، بمهاجمته الحزب الحاكم، خلال تجمع الأطلس، وقال إنه “بالرغم من هذا، فالعلاقة مستمرة بين الحزبين، خاصة وأن الأفافاس سيعطي مصداقية للدولة ومؤسساتها بمشاركته في انتخابات 2017 “.

بوشافة لم يحترم الضيافة وعلاقة “الأفلان” مستمرة مع “الأفافاس”

تطرق جمال ولد عباس، أمام وسائل الإعلام، أمس، وفي اجتماع للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، لما حصل في التجمع الذي نظمه حزب جبهة القوى الاشتراكية، بقاعة الأطلس (الجزائر العاصمة) أول أمس. قال “إننا تلقينا دعوة كريمة من الأفافاس للمشاركة في حفل تأبين الراحل آيت احمد، وتلبية للدعوة حضرنا التجمع بـ7 أعضاء من المكتب السياسي، وأن كل شيء كان يسير على ما يرام خلال التجمع ودون مشاكل، لكن الأمين الوطني الأول لـ الأفافاس هاجم الدولة ومؤسساتها”. ليضيف “لم يحترم قواعد الضيافة، وبحضورنا، تحدث عن أغلبية مفبركة في البرلمان والحكومة، وهو ما نعتبره هجوما ضد حزبنا، حزب الرئيس”.

وقال ولد عباس “إننا لم نرض بذلك، فانسحبنا من التجمع (..) وأننا نبقي على احترامنا للزعيم الراحل ايت احمد، واحترامنا لحزبه الأفافاس، وإن العلاقة بين الحزبين لا تنقطع وبالعكس فهي مستمرة، خاصة وأن الأفافاس قرر المشاركة في انتخابات 2017، وهو ما سيعطي مصداقية للدولة ومؤسساتها. “وذكر ولد عباس أيضا، أن “الأفلان يحمل شرعية تاريخية وشرعية الثورة وشرعية البناء والتشييد، وهو ما بينه في تجمع الأطلس الذي نظمه الأفافاس”.

ودون أن يشرح مقصوده، تابع قائلا: “سيبقى الأفلان العمود الفقري للدولة، وأن استقرار البلاد مرتبط باستقراره”.

وتحدث ولد عباس عن لقاء جمعه أمس بمقر “الأفلان” بالقيادي في حركة مجتمع السلم ورئيسها السابق، أبو جرة سلطاني، وقال “إننا تطرقنا في اللقاء للوضع الراهن، وإن هناك لقاء ثانيا موسعا سيجمع أعضاء قياديين عن الحزبين، وأن الخطوة مرتبطة بمسعى إنجاح الانتخابات المقبلة، خاصة وأننا متفقون مع حمس، في كون أن انتخابات 2017 مصيرية مرتبطة برئاسيات 2019”.

عبدالعالي خدروش