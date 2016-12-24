“الأفافاس” يؤكد القطيعة مع “الأفلان”

حمروش يتغيب عن تجمع الأطلس

بوشافة: “من يريد حلا سياسيا من دوننا فهو واهم”

دعا السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشافة، إلى “إيجــــــاد حل تعاقدي مع فئات المجتــــــــمع وأطيافه، من أجل تجسيد أرضية للمرور إلى دولة المؤسسات بسلاسة وتدرج”.

وتحدث بوشافة، أمس، بمناسبة التجمع الذي نظمه “الأفافاس” بقاعة الأطلس ( الجزائر العاصمة)، بمناسبة تخليد ذكرى سنة أولى مرت على وفـــــــاة زعيم الحزب حسين ايت احمد، عن “وضع سودوي متفاقم على كل الأصعدة، ويقتضي حلولا تأتي بالإجماع الوطني”.

وأبدى بوشافة موقفا مفاده، أن “الافافاس يسعى خلال المرحلة الراهنة إلى تجنيد كل قوى التغيير والمجتمع المدني من أجل بحث كيفية للخروج من الأزمة”.

وأمام وفد عن قيادة “الأفلان”، ممثلا في أمينه العام ومكتبه السياسي، والذي حضر التجمع وجلس بالصف الأول للقاعة، طعن بوشافة في شرعية المؤسسات، ووصفها بكونها لا تتمتع بالمصداقية. وذكر أن “الأفافاس يعارض النظام ويسعى إلى بناء الدولة وليس بناء النظام”. والتمست قيادة الأفلان بذلك من خطاب بوشافة استمرار استحالة إحداث تقارب بين الحزب الحاكم ومعارضه التقليدي، الأفافاس. ومنه انسحبت من مقدمة القاعة، قبيل لحظات من ختام التجمع، بينما واصل بوشافة يقول “إن من يتصور إيجاد حل للأزمة، من دون الأفافاس، فهو واهم وعليه مراجعة حساباته (..) وينبغي إيجاد حل اقتصــــــادي يشارك فيه كل الفاعلـــين الاقتصاديين والاجتمــــــــاعيين رفقة نظرائهم السياسيين”.

وخلافا لـ الأفلان، لم يناور الأرندي بحضور التجمع، ولم يوفد أويحيى أي من ممثلي المكتب الوطني للحزب، في مقابل أن حزب تجمع أمل الجزائر حضر من خلال عضو مكتبه الوطني محمد جمعة. وما ميز التجمع هو تغيب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، لأسباب مجهولة، ورغم حسن علاقته بالراحل أيت أحمد وحزبه الأفافاس.

وتحدث بوشافة، في كلمته خلال التجــــمع، عن “هجمة شرسة يتعرض لها الحزب، ويراد بها تهديد قرار المشاركة في التشريعيات”. وقال إن “المستهدف من هذه الهجمات، هو مشروع الحزب في إعادة الإجماع الوطــــــني، ومشروعه في توطينه، وأن الذي يهاجمنا هو نفسه الذي يتغـــــني بوطنيتــنا في منطقة معينة، ويلصق لنا طابع الجهـــــــوية، وأن الأفافاس أكبر من أن يحصر في منطقة محددة”.



عبد العالي.خ