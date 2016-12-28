الأفارقـة يختـارون محـرز

اختار زوار موقع “جون افريك” المتخصص في الكرة الإفريقية الدولي الجزائري رياض محرز، ليكون أحسن لاعب إفريقي على حساب الغابوني “بيار امريك اوباميونغ” والسنغالي “ساديو ماني”، حيث كسب نجم نادي “ليستر سيتي” الإنجليزي الرهان بجمعه 2053 صوت، ما يمثل 36 بالمائة من مجموع الأصوات، ليلقى الجزائري اعترافا آخر بعد نيله جائزة أحسن لاعب إفريقي تنظمها شبكة “بي بي سي” واحتلاله المركز السابع في مسابقة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي نظمتها مجلة “فرانس فوتبول” أنفا.