استسلام عشرات من مقاتلي بوكو حرام

جنوب النيجر

قال وزير داخلية النيجر، إن عشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتشددة سلموا أنفسهم للسلطات في جنوب النيجر بعد أيام من تكبد الجماعة خسائر كبيرة عبر الحدود في نيجيريا.

وكتب الوزير محمد بازوم على حسابه على تويتر أول أمس فوق صور له وهو يتفقد المنطقة قرب الحدود الشمالية الشرقية لنيجيريا يقول “قرر 31 شابا من ديفا كانوا قد انضموا قبل بضعة أعوام إلى صفوف بوكو حرام أن يسلموا أنفسهم.”

ووصل المقاتلون إلى بلدة ديفا الصحراوية النائية في مجموعات واحتجزتهم السلطات المحلية.

وقال مقاتل سابق في بوكو حرام للتلفزيون الحكومي، “علمت أن أولئك الذين سلموا أنفسهم لم يقبض عليهم فسلمت نفسي.”

وأضاف “نتوقع عفوا من الحكومة حتى نتمكن من المساهمة في تنمية البلاد ومساعدتنا على تخطي الأزمة.”

وفي جوان، فر عشرات الألوف من ديفا، مع اجتياح بوكو حرام للمنطقة. وقتل خمسة من جنود النيجر على أيدي مقاتلين قرب ديفا في سبتمبر.

ولم يتضــــــح مصير المقاتلين السابقــــــــين في بوكو حرام، لكن السلطات قــــــــالت إن هنـــــاك إمكانية لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وقال مصدر أمني، إن اجتماعا تقرر يوم الأربعاء في ديفا لبحث “شروط الاستسلام” دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وقتلت بوكو حرام 15 ألف شخص، وشردت أكثر من مليونين خلال تمردها المستمر منذ سبع سنوات، والذي يهدف إلى تأسيس دولة إسلامية في نيجيريا.

وفي السنوات القليلة الماضية امتدت هجماتها إلى النيجر والكاميرون وتشاد.

وسلم مئات من مقاتلي الجماعة أنفسهم في تشاد في أكتوبر ونوفمبر، مع تراجع الجماعة عن أراض.



وكالات