آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 8:51 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

استسلام عشرات من مقاتلي بوكو حرام

ديسمبر 28, 2016 دولي 0

استسلام عشرات من مقاتلي بوكو حرام

جنوب النيجر

قال وزير داخلية النيجر، إن عشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتشددة سلموا أنفسهم للسلطات في جنوب النيجر بعد أيام من تكبد الجماعة خسائر كبيرة عبر الحدود في نيجيريا.
وكتب الوزير محمد بازوم على حسابه على تويتر أول أمس فوق صور له وهو يتفقد المنطقة قرب الحدود الشمالية الشرقية لنيجيريا يقول “قرر 31 شابا من ديفا كانوا قد انضموا قبل بضعة أعوام إلى صفوف بوكو حرام أن يسلموا أنفسهم.”
ووصل المقاتلون إلى بلدة ديفا الصحراوية النائية في مجموعات واحتجزتهم السلطات المحلية.
وقال مقاتل سابق في بوكو حرام للتلفزيون الحكومي، “علمت أن أولئك الذين سلموا أنفسهم لم يقبض عليهم فسلمت نفسي.”
وأضاف “نتوقع عفوا من الحكومة حتى نتمكن من المساهمة في تنمية البلاد ومساعدتنا على تخطي الأزمة.”
وفي جوان، فر عشرات الألوف من ديفا، مع اجتياح بوكو حرام للمنطقة. وقتل خمسة من جنود النيجر على أيدي مقاتلين قرب ديفا في سبتمبر.
ولم يتضــــــح مصير المقاتلين السابقــــــــين في بوكو حرام، لكن السلطات قــــــــالت إن هنـــــاك إمكانية لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وقال مصدر أمني، إن اجتماعا تقرر يوم الأربعاء في ديفا لبحث “شروط الاستسلام” دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.
وقتلت بوكو حرام 15 ألف شخص، وشردت أكثر من مليونين خلال تمردها المستمر منذ سبع سنوات، والذي يهدف إلى تأسيس دولة إسلامية في نيجيريا.
وفي السنوات القليلة الماضية امتدت هجماتها إلى النيجر والكاميرون وتشاد.
وسلم مئات من مقاتلي الجماعة أنفسهم في تشاد في أكتوبر ونوفمبر، مع تراجع الجماعة عن أراض.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 21, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  