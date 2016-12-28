استحداث مكتب للوساطة العائلية بقسنطينة

لمرافقة الأشخاص المسنين وحفاظا على معاشاتهم

استحدثت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية قسنطينة مكتبا للوساطة لمرافقة الأشخاص المسنين، هذا الأخير دخل حيّز الخدمة منذ أكتوبر المنصرم .

وحسب ما كشفت عنه رئيسة مصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي بالمديرية فريدة عباس أن استحداث هذا المكتب جاء تطبيقا لبنود القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010، والذي يرمي في المقام الأول إلى تأمين الحماية الاجتماعية لفئة المسنين وضمان استقلاليتهم المالية ويعمل المكتب من خلال التبليغ والأخطار عن حالات المسنين المهمشة عبر رقم أخضر .

ذات المتحدثة أضافت أن المكتب الذي يترأسه مدير النشاط الاجتماعي يعمل عن طريق الإخطارات التي تصل إليه والشكاوى عن وجود حالات مسنين في وضع خطر داخل منازلهم، أو تحت طائلة التهديد ما يمسّ معاشاتهم الشهرية أو بناء على الخرجات الميدانية لطاقم المكتب لبعض الأسر التي تشكل خطرا حقيقيا على معاش المسنّ، علما أن مكتب الوساطة العائلي للأشخاص المسنين يضم طاقما من المرشدين النفسانيين والأخصائيين كبداية وإلى قصد التكفل الأمثل بهذه الفئة الهشة من المجتمع.

وحاليا تعمل المديرية الولائية على جرد واسع لأعداد المسنين داخل العائلات من خلال تنصيبها لخلايا خاصة تطبيقا لقرارات وزيرة القطاع في آخر زياراتها للولاية شهر ديسمبر الجاري، لتفعيل خدمة الاستقبال النهاري للأشخاص المسنين الذين يواجه انفراد عائلاتهم مشاكل التكفل بمسنيهم خلال النهار وتحديدا الحالات المرضية، حيث تعمل في هذا الإطار مختلف مراكز الرعاية واستقبال المسنين على توفير خدمة الاستقبال النهاري لهذه الشريحة لضمان التكفل الأمثل لها لتفادي حدوث مشاكل عائلية ينجر عنها الزج بكبار السن داخل مراكز الرعاية، لصعوبة التكفل بهم ما يؤدي إلى حرمانهم من المحيط الأسري والدفء العائلي الذي ألحت وزيرة التضامن على أهمية توفيره لهذه الشريحة الهشة من المجتمع.



وهيبة عزيون