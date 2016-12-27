احتجـاج مميـــز

فضل المكتتبون المصدومون من موقع وكالة عدل، طريقة للتعبير عن حسرتهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وكانت الصور المرفقة خير تعبير عن ذلك، مرددين عبارة “كانت باينة تخلاص علينا هكذا في 2016”، وذلك في غياب قناة رسمية يتوجهون إليها ويعبرون لها عن انشغالاتهم.