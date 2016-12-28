آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 8:50 مساءً
ديسمبر 28, 2016 Wakteldjazair الأخيرة 0
فيما لا تزال المفاوضات حول 8 آخرين جارية
أكد، أمس، النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية، وعضو لجنة الدفاع الوطني، إطلاق سراح سجينين جزائريين من السجون العراقية من بين 10مساجين”.
أوضح عريبي عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، أطلعني أن زيارته الأخيرة إلى بغداد، ذكر فيها الجانب العراقي بالسجناء الجزائريين، حيث أنه اصطحبهم معه، وهم الآن بين أهاليهم في الجزائر”، موضحا أن “باقي المساجين الـ8، فالاتصالات مع الجانب العراقي متواصلة دون انقطاع، وقريبا الإفراج على ما تبقى، بعد ما تقوم وزارة العدل الجزائرية بإعداد ورقة تبادل المساجين”.
وبخصوص المساجين الجزائريين المتواجدين في غوانتانامو، فقال عريبي إن الوزير أكد أنه “يوجد 17 سجينا بغوانتانامو دخلوا الجزائر، ومنهم من أعيدت له المحاكمة، ولم يبق في سجن غوانتانامو إلا شخصا واحدا، وأن إطلاق سراحه سيكون قريبا”.
لخضر.د
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