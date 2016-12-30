إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الماء

لصالح المشتركين في 46 ولاية عبر الوطن

أطلقت، أول أمس شركة الجزائرية للمياه، بالشراكة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية نظام دفع الإلكتروني للفواتير لصالح المشتركين في 46 ولاية عبر الوطن.

تم ترسيم هذا النظام، من خلال توقيع اتفاقية بين المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية المحلية بوعلام جبار، بحضـــــور وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي والوزير المنتــدب لدى وزيرة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف.

وحسب جــــــبار، سيمكن هذا النظام ابتداء من الآن، لكل حامل بطاقة بين بنكية مسلمة من طرف أي بنك، كان الدفع عن بعد لفواتير الماء بالولوج للموقع الإلكتروني للجزائرية للمياه، وهذا بفضل النظام البنكي.

وأكد من جهته، زاير، أن الزبائن الذين يستخدمون البطاقات البين بنكية لا يلزمون بدفع المصاريف الإضافية ولا يدفعون إلا مبلغ الفاتورة.

وأكد والي أن هذا النظام للدفع الجديد، يعني أكثر من 5 ملايين مشترك، موزعين عبر 44 ولاية تغطيها الجزائرية للمياه وولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة اللتين تغطيهما شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال).

وفيما يخص الفرعين الآخرين للجزائرية للمياه، وهما شركة المياه لوهران وشركة المياه والتطهير لقسنطينة، سوف يدخلان هذا النظام قبل نهاية جانفي 2017. ومن جهته، أعلن بوضياف، أن هذه الخدمة التي تعني حاملي البطاقة البين بنكية ستعمم على زبائن بريد الجزائر، بفضل التفاعل بين البنوك والبريد.

يذكر، أن العديد من الشركات، قد أطلقت في شهر أكتوبر الفارط الدفع الإلكتروني لخدماتها لصالح زبائنها، ومنها “اتصالات الجزائر”، موبيليس، الخطوط الجوية الجزائرية، الصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للعمال الإجراء، جازي، اوريدو وأمانة للتأمينات.

وسيقوم متعاملون آخرون بتطبيق نفس النظام قبل نهاية مارس2017، كالشركة الجزائرية للتأمينات ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.



ق.و